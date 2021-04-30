أهمية اللياقة البدنية من أجل حياة صحية سليمة

حتى نتعرف على أهمية اللياقة البدنية، يتعين علينا معرفة ماهية اللياقة البدنية.

ما هي اللياقة البدنية؟

هي قدرة الفرد وكفاءته الجسمية والبدنية للقيام بدوره في الحياة بسلاسة دون تعب أو إجهاد.

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أ همية اللياقة البدنية في حياة الإنسان

تمنح الشخص القدرة البدنية والنفسية على إنجاز مسئولياته اليومية بشكل جيد دون الشعور بالتعب والإرهاق.

والنفسية على إنجاز مسئولياته اليومية بشكل جيد دون الشعور بالتعب والإرهاق. تساعد اللياقة البدنية على وصول الشخص على الوزن المناسب.

تعمل اللياقة البدنية على زيادة كفاءة المفاصل والأوتار.

اأيضا تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر والقلب، وخشونة المفاصل.

تعمل اللياقة البدنية تأخر أعراض الشيخوخة، والحماية من الإصابة بالسمنة ، المسبب الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة.

، المسبب الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة. تساعد اللياقة البدنية على الحرق الجيد للمواد الغذائية، وتحويلها لطاقة مفيدة.

تقاوم اللياقة البدنية التوتر والإرهاق العصبي، كما تكسب الشخص الثقة بالنفس وحسن التعامل مع الآخرين.

عناصر اللياقة البدنية

القوة العضلية : وتعني قدرة العضلة على تحقيق أقصى طاقة ممكنة .

: وتعني قدرة العضلة على تحقيق أقصى طاقة ممكنة ا لمرونة: وتعني القدرة على الأداء الحركي بأوسع مدى ممكن .

وتعني القدرة على الأداء الحركي بأوسع مدى ممكن السرعة: ويعني مدى السرعة التي تحتاجها العضلة لنجاز نشاط ما.

ويعني مدى السرعة التي تحتاجها العضلة لنجاز نشاط ما. الرشاقة: هي قدرة الفرد على تغيير اتجاهاته، سواء على الأرض أو في الهواء في أقل زمن ممكن بمرونة ورشاقة.

هي قدرة الفرد على تغيير اتجاهاته، سواء على الأرض أو في الهواء في أقل زمن ممكن بمرونة ورشاقة. التوازن: ويعني قدرة الجسم على الثبات، وتجنب السقوط، بحيث يحافظ على اتزانه وحماية نفسه.

ويعني قدرة الجسم على الثبات، وتجنب السقوط، بحيث يحافظ على اتزانه وحماية نفسه. التوافق العضلي العصبي: ويعني قدرة الجسم على أنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت، وتساعد العديد من التمرينات الرياضية على تنمية التوافق العضلي العصبي.



نصائح لاكتساب اللياقة البدنية

كن معتدلا في تناول الغذاء، بحيث يكون طعامك متوازنا، شاملا للعناصر الغذائية الضرورية وهي البروتينات، والنشويات والدهون، والفيتامينات .

تناول من الطعام المقدار الذي يتناسب مع نشاطك البدني، حتى لا يتسبب الطعام الزائد عن حاجتك في إصابتك بالسمنة والعديد من الأمراض الخطيرة.

اجعل للنشاط الرياضي نصيبا في برنامجك اليومي دون تقصير. يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية منفردا بالاستعانة ببعض التطبيقات، أو مع بعض الأصدقاء في تدريبات جماعية.

لا تحرم جسمك من الماء، لا بد من تناول كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم، لتحصل على فوائد صحية عظيمة.

اجلس بوضع صحيح مستقيم الظهر، وامش بنشاط دون كسل، فذلك يساعد على الحفاظ على الدورة الدموية للجسم سليمة ومنتظمة.

خطوات اكتساب اللياقة البدنية

المشي والجري

فوائد المشي والجري: يعمل على تنشيط الدورة الدورة الدموية، وكفاءة الصدر والرئتين، ويكسب الجسم الرشاقة والمرونة والتحمل.

ابدأ بالمشي لمدة 10 دقائق.

حتى تحصد نتيجة فعلية حاول أن تمشي مشيا رياضيا بشد الجسم والبطن، مع مرجحة الزراعين للأمام والخلف بنشاط.

تنفس بعمق من الأنف ولا بأس بالزفير من الفم.

إذا شعرت بالإرهاق بعد بضع دقائق توقف لالتقاط الأنفاس وتابع باقي الفترة.

حاول ممارسة الجري الخفيف في المناطق المناسبة لذلك بضع دقائق كلما سنحت الظروف، كما أن المشي السريع يحقق نتائج رائعة.

أداء الصلاة في مواقيتها بشكل صحيح

إن أداء الصلاة يعني أنك تقوم بمجموعة من التمارين الرياضية التي تشمل المجموعات العضلية للجسم كله.

فأنت تؤدي تمارين للذراعين أثناء التكبير في بداية الصلاة.

ويوصيك الإمام بالاستقامة أي شد الجسم وعدم الوقوف متكاسلا.

ثم يأتي الركوع لتؤدي تمرينا رائعا للظهر.

ثم السجود ليكون أفضل تدريب لمفاصل الركبتين والقدمين.

ثم تنهي صلاتك بالتسليم يمينا ويسارا وهو تمرين هام لمرونة فقرات الرقبة.

إن أداء الصلاة بشكل سليم تحقق اللياقة البدنية المطلوبة.

أداء بعض التمارين البسيطة لتحقيق اللياقة البدنية

تمرين الزراعين

الوقوف مستقيما، والذراعان بجانب الجسم.

رفع وخفض الذراعين لأعلى ولأسفل 8 مرات والعودة.

يكرر التمرين 4 مرات.

يساعد هذا التمرين على مرونة مفاصل الكتفين وسهولة الحركة.

تمرين القدمين

الوقوف مستقيما مع ثبات الوسط.

رفع ركبة الرجل اليمنى زاوية قائمة والعودة.

يكرر تبادليا بين الرجلين.

المجموعة 8 مرات، وتكرر المجموعة 3 مرات.

هذا التمرين يفيد في مرونة الركبة وتقوية عضلات الفخذ، ويشمل التدريب على التوازن أيضا.

تمرين الظهر والجذع

الوقوف مستقيما مع فتح القدمين باتساع الكتفين.

ضغط الجذع لأسفل مع محاولة لمس الأرض في 4 عدات والعودة.

يكرر التمرين 8 مرات مع التدرج في عدد التمرينات لاحقا.

هذا التمرين يفيد مرونة الجذع وإطالة عضلات الظهر.

تمرين البطن

الرقود على الظهر مع شد مشطي القدمين.

رفع الرجلين معا زاوية قائمة مع الجسم والعودة ببطء.

يكرر التمرين 8 مرات، وتزيد عدد المرات تدريجيا.

يساعد هذا التمرين مع الاستمرار في الأداء، وتطوير عدد المرات على تقوية عضلات البطن، التخلص من الدهون المتراكمة .

ملحوظات هامة عند أداء التمارين

الإحماء قبل بداية التمارين، ونعني تهيئة الجسم قبل بداية التمارين، بالجري في المكان، وعمل مرجحات للزراعين، 5 دقائق على الأقل.

في نهاية التمارين عليك بأداء تمارين الاسترخاء، وأبسطها الرقود على الظهر، مع ارخاء جميع عضلاتك لبضع دقائق، مع التنفس بعمق.

ما سبق هي نماذج مبدئية لتحقيق اللياقة البدنية، هناك عشرات ومئات التمارين التي تتصاعد في صعوبتها، وأيضا عدد مرات التكرار، سوف نوافيكم لاحقا بمجموعة جديدة من تدريبات اللياقة البدنية، بعدما تكونوا قد قطعتم المرحلة الولى في تدريبات اليوم.

هكذا نكون قد تعرفنا في مقال اليوم على ماهي اللياقة البدنية، وأهمية اكتسابها للحصول على صحة جيدة متوازنة، ترتفع فيها مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة، وتكسب الجسم رشاقة وحيوية، وتقضي على شبح السمنة وأضرارها.

في انتظار مشاركاتكم والتعرف على تجاربكم فيما قدمنا من أفكار وتمرينات.

أيضا يسعدنا تلقي استفساراتكم في كل ما يخص اللياقة البدنية والتمارين الرياضية.