أفضل 5 أطعمة تقوي الذاكرة، وأكثر 5 أطعمة تدمرها

وفقًا لبحث نُشر على موقع “MyOnlyHealth”، يعد الدماغ أهم عضو في الجسم لأنه يساعد القلب والرئتين والأعضاء الأخرى على العمل، لذلك من الضروري الحفاظ عليه في حالة جيدة مع اتباع نظام غذائي صحي، وبعض الأنظمة الغذائية ضارة بالدماغ والذاكرة والمزاج، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

أظهرت دراسة بحثية أن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 وفيتامين ب 6 وفيتامين ك كلها مفيدة للدماغ، حيث يلعب الطعام دورًا مهمًا في صحة الدماغ، لأنه قد يعزز الأداء على المدى القصير والطويل في أنشطة مثل الذاكرة والانتباه.

الأطعمة المعززة للذاكرة

1- البيض: نظرًا لأن نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي إلى ضعف الإدراك، فمن الأهمية الحفاظ على هذه المستويات عن طريق تناول البيض الغني بفيتامين (د)، حيث يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر مغذية مفيدة للدماغ، لذا تناولها خصوصًا أثناء وجبة الإفطار.

2- البابونج: يمكن أن يساعد شاي البابونج في الوظيفة الإدراكية والعمل على تحسين النوم، ويمكن أن يساعدك أيضًا على التركيز وتذكر الأشياء بشكل أفضل. إنه أحد أفضل أنواع الشاي لتعزيز الطاقة والصحة.

3- اللوز: يشتهر اللوز بخصائصه التي تعزز الذاكرة، فاللوز مهم لوظائف الدماغ لأنه غني بفيتامين هـ.

4- الأفوكادو: أحد أهم مصادر الدهون الصحية غير المشبعة، يساعد في خفض ضغط الدم وبالتالي منع الضرر الادراكي، ويحتوي الأفوكادو أيضًا على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة الأخرى للدماغ والعافية بشكل عام.

5- الكركم: وفقًا لبحث جديد، فإن الكركمين الكيميائي الموجود في الكركم يمكن أن يساعد الناس على تحسين ذاكرتهم ومزاجهم، ويمكن إضافة الجوز والثوم والشاي الأخضر بالإضافة إلى الكركم إلى النظام الغذائي.

الأطعمة والمشروبات المضرة بالذاكرة

المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف: يمكن أن تؤدي المشروبات المحلاة بالسكر، إلى زيادة الوزن مع عدم توفير عناصر غذائية حيوية أو سعرات حرارية مفيدة، وقد يؤدي السكر الزائد إلى إحداث فوضى في ذاكرتك وقدراتك المعرفية، وترتبط المشروبات السكرية أيضًا بالخرف ومرض الزهايمر.

الأطعمة التي تم تصنيعها: يجب اعتبار العديد من الوجبات المصنعة، مثل رقائق البطاطس وبعض اللحوم والحلويات، خطرة على الجسم والأعضاء، وقد يؤدي تناول الكثير من الوجبات المصنعة إلى زيادة الوزن وإلحاق الضرر بخلايا الدماغ.

صلصة الصويا: في حين أن تناول ملعقة كبيرة من صلصة الصويا للسوشي ليس مشكلة كبيرة، فإن تناول كمية كبيرة منها كل يوم ليس مفيدًا لصحتك العامة، خاصةً لأنه يؤثر على عمليات الدماغ، ويؤثر على الذاكرة والانتباه على المدى الطويل.

الملح: إن تناول الملح هو نفس النصيحة الشائعة: لا تأكل الكثير منه لأنه يضر بذاكرتك.

الآيس كريم: لقد ثبت أن الدهون المشبعة والوجبات السكرية لها تأثير ضار على القدرة المعرفية والذاكرة اللغوية.