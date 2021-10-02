أفضل طريقة لعمل الجمبري المقلي
الجمبري هو أحد أفضل المأكولات البحرية، وهو غني بالكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل الأيودين، وهو عنصر مهم جدا لعمل الغدة الدرقية، غير أن الجمبري يحتوي على عناصر أخرى مثل البروتين والسيلينيوم والحديد وفيتامين ب12 والزنك والفوسفات والمغنيسيوم، وكلها عناصر مهمة يحتاجها الإنسان في وجباته اليومية، لذا فالجمبري طعام مفيد وعليك تجربته إذا لم يحالفك الحظ لتجربته سابقا.
المكونات
- نصف كيلو جمبري مخلي
- كوبان من الدقيق
- ملعقة كبيرة من النشا
- ملعقة من البيكينج بودر
- خلطة توابل السمك
أفضل خلطات توابل السمك
- ملعقة من الكمون
- ملعقة من بودرة الثوم
- ملعقة من بودرة البصل
- ملعقة من الكزبرة الجافة
- ملعقة من البابريكا
- ملعقة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير
- تنظيف الجمبري جيدا بالملح والليمون.
- تخلط كل التوابل السابق ذكرها وإضافتها للجمبري بعد غسله، ويترك القليل من الخلطة لاستخدامها فيما بعد.
- يقلب الجمبري في الخلطة جيدا ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يتم إحضار طبقين ويقسم الدقيق بينهما، يوضع في أحدهم الجزء المتروك من التوابل مع قليل من الماء لجعل الدقيق عجينة خفيفة أكثر سيولة، والطبق الثاني يضاف إلى الدقيق النشا والبيكنج بودر.
- بعد مرور النصف ساعة يتم إحضار الجمبري وخلطه في الطبق الأول الذي يحتوي على الدقيق والتوابل، ثم الطبق الثاني والذي يحتوي على الدقيق والنشا والبكينج بودر
- يوضع الجمبري في زيت مغلي جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي الذي نعشقة.
- يتم تقديم طبق الجمبري المقلي مع طبق من أرز الصيادية وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.