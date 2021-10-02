أفضل طريقة لعمل الجمبري المقلي

الجمبري هو أحد أفضل المأكولات البحرية، وهو غني بالكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل الأيودين، وهو عنصر مهم جدا لعمل الغدة الدرقية، غير أن الجمبري يحتوي على عناصر أخرى مثل البروتين والسيلينيوم والحديد وفيتامين ب12 والزنك والفوسفات والمغنيسيوم، وكلها عناصر مهمة يحتاجها الإنسان في وجباته اليومية، لذا فالجمبري طعام مفيد وعليك تجربته إذا لم يحالفك الحظ لتجربته سابقا.

المكونات

نصف كيلو جمبري مخلي كوبان من الدقيق ملعقة كبيرة من النشا ملعقة من البيكينج بودر خلطة توابل السمك

أفضل خلطات توابل السمك

ملعقة من الكمون

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة من بودرة البصل

ملعقة من الكزبرة الجافة

ملعقة من البابريكا

ملعقة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير