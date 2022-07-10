أفضل المشروبات لحرق الدهون

مع تناول وجبات عيد الأضحى الدسمة من لحوم و فتة و رقاق, يزداد الإحتياج إلى تناول مشروبات تساعد على حرق دهون الجسم و خاصة منطقة البطن, هناك مجموعة من المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية تساعد على حرق الدهون أهمها:

1- القرفة و الجنزبيل:

يعد مشروب القرفة و الجنزبيل من أفضل المشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن بسرعة, و لإعداد هذا المشروب يمكنك وضع ملعقة من القرفة المطحونة مع ملعقة الزنجبيل المطحون في كوب من الماء المغلي, و يترك بضع دقائق و يحلى بالعسل, ويتم تناوله مرة واحدة يوميا بعد وجبة الإفطار.

2- الشاي الأخضر:

تشير الدراسات العلمية إلى خصائص الشاي الأخضر و مميزاته في حرق الدهون و التخلص من السمنة و الوقاية من أمراض القلب و السرطان و الكوليسترول.

و ينصح بتناول الشاي الأخضر ثلاث مرات يوميا,حيث يوضع كيس الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي و يغطى لوقت قصير.

3- الأعشاب:

مزيج من الأعشاب المتميزة التي يمكن تناولها مرة واحدة تساعد على حرق الدهون, وهي ملعقة صغيرة من كل من القرفةو الشاي الأخضر و النعناع و الجنزبيلو الكمون, توضع في وعاء به 3 أكواب من الماء و تترك على النار حتى الغليان و تصفى و تترك حتى تبردو يتم تناول كوب فبل و جبة الإفطار و كوب قبل العشاء بشكل يومي.

4- مشروب الليمون:

من المشروبات المهمة التي تساعد على حرق الدهونو التخلص من سموم الجسم و إنقاص الوزن, حيث يوضع 4 أكواب من الماء في وعاء و يضاف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون, ويترك على النار الهادئة لمدة دقيقتين, يترك حتى يبرد و يتم تناوله مرة واحدة يوميا.

5- مشروب الكمون:

يساعد الكمون على حرق الدهون الزائدة في الجسم, و يعزز عملية الأيض و تنقية الجسم من السموم.

يمكن وضع ملعقة كبيرة من الكمون مع كوب ماء و يرفع على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق, يصفى و يتم تحليته بالعسل و يتناول مرة واحدة يوميا.