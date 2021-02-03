أفضل المشروبات الساخنة في فصل الشتاء

المشروبات الساخنة تحصل على إقبال كبير في فصل الشتاء حيث تمد الجسم بالحرارة والطاقة وتساهم في التدفئة والتخلص من الاحساس بالبرودة، وتمنح الأطفال على التركيز في المذاكرة، وينصح بالإكثار من تناولها لتجنب الإصابة بالبرد والإنفلونزا، وفي هذا المقال نقدم لكم بعض أفضل المشروبات الساخنة وطرق تحضيرها البسيطة.

مشروب السحلب وطريقة تحضيره

يعتبر السحلب من أشهر المشروبات الساخنة في فصل الشتاء لاحتوائه على سعرات حرارية عالية تعمل على شعور الجسم بالدفء بسرعة كبيرة.

مقادير تحضير مشروب السحلب

لبن حليب – كوب دقيق أرز – كوب لبن بودر – كوب سكر بودر – كوب جوز هند – نصف كوب نشا – ملعقة صغيرة من الفانيليا – كوب سمسم محمص – نصف كوب زبيب – مكسرات للتقديم.

طريقة تحضير مشروب السحلب

اخلطي جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض في داخل إناء مناسب ليتكون مسحوق السحلب ومن ثم ضعي كوب لبن في حلة صغيرة مخصصة لعمل المشروبات وأضيفي إليه عدد 2 ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب المجهز واقلبيهم جيداً حتى تكتمل عملية المزج بينهما ثم ضعيهم على النار الهادئة واستمري في عملية التقليب حتى الغليان ومن ثم قدميه بالشكل المحبب إليكِ بعد أن تقومي بتزيينه بالمكسرات والزبيب.

مشروب الهوت شوكليت وطريقة تحضيره

يعد هذا المشروب أحد المشروبات التي يقبل عليها الأطفال لأنه غني بالشيكولاتة التي تعطيهم الطاقة والحيوية.

مقادير تحضير الهوت شوكليت

عدد 2 كوب لبن حليب – عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر – ملعقة كبيرة كاكاو – ملعقة كبيرة من النشا – نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا – كريمة خفق للتزيين – شوكليت شيبس للتزيين.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

قومي بوضع الحليب في حلة وأضيفي إليه السكر ( إما حسب الكمية التي أسلفنا ذكرها أو حسب رغبتك ) ، وأضيفي النشا والكاكاو والفانيليا ، ومن ثم إمزجيهم بشكل جيد، وضعي المكونات السابقة على نار هادئة وقومي بعملية التقليب، بعد أن يصل اللبن لدرجة الغليان يمكن إضافة قطعتين من أي نوع شوكولاتة مفضلة ، واستمري بالتقليب حتى تذوب قطع الشيكولاتة ، ومن ثم قدمي المشروب في أكواب ، ومن الممكن أن تضعي ملعقة كريمة خفق في كل كأس وأيضاً بإمكانكِ تزيينها بقطع الشوكليت شيبس.