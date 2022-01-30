أعراض متلازمة (ما بعد كورونا)

بقلم د. غادة لطفى

قد تظهر مضاعفات بعد الإصابة بڤيروس كورونا حتى وإن كانت الإصابة خفيفة وقد تستمر هذه المضاعفات لأسابيع أو شهور كما تختلف حدتها من شخص لآخر وتسمى هذه المضاعفات (بمتلازمة مابعد كورونا)

والجدير بالذكر أنه لا يوجد حتى الآن سبب علمى قاطع للإصابة بهذه المتلازمة كما لوحظ أن هذه المتلازمة قد تصيب متعافى كورونا من جميع الأعمار ومن أهم مضاعفات متلازمة مابعد كورونا والتى قد يصاب بعض متعافى كورونا ببعض منها مايلى….

١/ الشعور بالإرهاق الدائم الذى يزداد بالمجهود البدنى ولا يقل مع الراحة

٢/ صعوبة بالتنفس أو سعال مستمر أو ألم بالصدر والمفاصل

٣/ مشاكل فى التركيز وتشتت فى الذاكرة

٤/ ضربات قلب سريعة وقوية

٥/ صداع وأرق وقلق وإكتئاب

٦/ فقدان لحاستى الشم والتذوق

٧/ الشعور بدوار عند الوقوف

٨/ رغبة فى حك العينين بإستمرار والشعور بحرقة فيهما

٩/ إرتفاع مؤقت بضغط الدم لغير المصابين به بسبب تأثير الڤيروس على جدران الأوعية الدموية

١٠/ ضعف بعضلة القلب أو الإصابة بجلطات دموية

١١/ تليف بالرئتين

١٢/ فشل كلوى

١٣/ مشاكل بالكبد

١٤/ تشنجات

١٥/ سكتات دماغية

١٦/ زيادة فرص الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش

١٧/ بعض الأطفال والبالغين قد يصابون بمتلازمة إلتهاب الأجهزة المتعددة

١٨/ الإصابة بمرض السكر من النوع الأول أو الثانى

ورغم أن الشخص متعافى كورونا قد يصاب بواحد أو أكثر من هذه المضاعفات إلا أن الأبحاث العلمية مازالت مستمرة فى هذا الشأن لتحديد أى مضاعفات أخرى قد تظهر لاحقا على متعافى كورونا حفظنا الله وإياكم من كل سوء.