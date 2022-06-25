تحذير هام.. 10 أعراض خطيرة يجب ألا تغفل عنها المرأة

قد تعاني المرأة من بعض الأعراض المرضية الخطيرة، والتي قد لا تكترث لها خلال هذه الفترة، حيث تعمل على تناول المسكنات دون معرفة لسبب تلك الأعراض، مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الوضع والتعرض للعديد من المشاكل الصحية التي تظهر متأخرة فيما بعد.

أعراض تدل على إصابة المرأة

يوجد بعض الأعراض التي لا يجب ألا تتجاهلها المرأة، والتي قد تدل على إصابتها بأمراض خطيرة، لذا ننصح جميع النساء بضرورة التعامل مع تلك الأعراض بسرعة واستشارة الطبيب المتخصص من أجل العلاج ومنع تفاقم الوضع واكتشاف الوضع متأخراً.

ومن أكثر الأعراض التي قد تتجاهلها المرأة بشكل عام، والتي تم اكتشافها خلال العديد من الأبحاث والتجارب التي تم إجراؤها على النساء منها “التهاب الحلق المستمر” وعدد من الأعراض الأخرى التي تظن أنها قد تكون نتيجة للبرد.

من أبرز الأعراض التي تتجاهلها المرأة والتي قد تكون مؤشر خطير وفقاً لما أشار إليه موقع express ما يلي:

أولاً: قد تعاني المرأة من ألم في الصدر وتسارع ضربات القلب وكذلك ألم في الزراعين أو الفك والكتفين أو ضيف التنفس دون أن تستشير الطبيب، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع وحدوث مشاكل في القلب.

ثانياً: ضعف مفاجئ في الأطراف والشعور بالارتباك والتداخل في الكلام وعدم الرؤية الواضحة مع صعوبة المشي، لذا يجب استشارة الطبيب المتخصص.

ثالثاً: مع التقدم في العمر قد تواجه المرأة بعض المشاكل في الرؤية، والتي قد تكون نتيجة إلى الإصابة بسكتة دماغية، وعند الشعور بالصداع النصفي بسبب الإضاءة الساطعة، وهنا يجب التعامل السريع قبل الإصابة بالعمى واستشارة الطبيب المتخصص.

رابعاً: قد تعاني المرأة من الضيق في التنفس بشكل متكرر عند القيام بأي مجمودن وهنا قد يكون نتيجة أن القلب لم تصل إليه كمية الدم الكافية.

خامساً: تغير في الوزن بشكل مفاجئ دون بذل أي مجهود يذكر، مما قد يكون سبباً لمرض فرط نشاط الغدة الدرقية أو الإصابة بالمرض السكري أو الاضطرابات النفسية أو السرطان والكبد وغيرها، لذا يجب استشارة الطبيب.

سادساً: النعاس المفرط والشخير.

سابعاً: فرط في القلق والتوتر، والتعب المفرط دون القيام بالعديد من الأعمال ، والذي قد يكون نتيجة إلى وجود مرض خطير مثل السرطان أو الخرف لذا يجب استشارة الطبيب.

ثامناً: قد تجد بعض النساء تغيرات في الجلد، حيث يعبر ظهور الجلد الداكن في الإبط أو خلف الرقبة وكذلك علامات الجلد المتعددة على الإصابة بمقاومة الإنسولين والتي تعتبر بوابة هامة لمرض السكري.

تاسعاً: ظهور كتل في الثدي يجب على الفور استشارة الطبيب والتي قد تدل على وجود سرطان في الثدي.

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عاشراً: التغيرات المفاجئة في الدورية الشهيرة، والتي قد تكون نتيجة لانقاطع الطمس أو بعض الأشياء الحميدة لذا يرجى استشارة الطبيب المتخصص.