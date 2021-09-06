أطعمة يجب علي الحامل تجنب تناولها أثناء فترة الحمل

من المعروف أن في بداية فترة الحمل تفقد المرأة الحامل شهيتها مع ظهور تغيرات جسدية و هرمونية مما يؤدي ذلك إلى حدوث أعراض قئ وهذا يحدث على الأغلب في الشهور الأولى من فترة الحمل فيجب على المرأة الحامل أن تحرص وبشدة في اختيار الأطعمة التي ستتناولها حتى تتجنب الضرر بصحتها و كذلك صحة الجنين ومراعاة وجود بعض المحظورات والممنوعات التي يجب علي الحامل الإلتزام بالإبتعاد عنها.

ومن أمثلة الأطعمة التي لا يجب تناولها طوال فترة الحمل

الأطعمة المقلية و الحارة حتى نتفادى حدوث حموضة أو انتفاخ تشعرك بعدم الراحة والاستقرار. الأطعمة التي تحتوي على مادة الزئبق مثل الكبده لما له من أثار ضارة علي المدى البعيد. البعد التام عن شرب الأعشاب مثل القرفة والنعناع والحلبة لتجنب حدوث إجهاض لما لها من خصائص تتعلق بسيولة الدم. المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة. المشروبات التي تحتوي على كحول والبعد عن التدخين والمدخنيين أيضا. الإبتعاد عن تناول اللحوم النيئة المطبوخة مثل اللانشون أو البسطرمة. يفضل عدم الإكثار من تناول الأسماك أيضا. لا يجب تناول الخوخ أو الأناناس وخصوصا في أول شهور الحمل. الإبتعاد عن المخللات بمختلف أنواعها. عدم تناول البيض الغير ناضج حيث قد يحتوي علي بكتريا ضارة قد تصيبك بالإعياء وتضر بصحة الجنين.

ومن هنا عزيزتي الحامل يجب عليكي الاهتمام بالوجبات والأطعمة التي تتناوليها حرصا على صحتك وصحة جنينك والالتزام بجميع إرشادات الطبيب فيما يتعلق بالجانب الصحي والجانب الغذائي والمواظبة علي إتباع تلك الإرشادات والنصائح من اجل الحفاظ علي صحتك والحصول علي جنين صحي معافى بإذن الله .