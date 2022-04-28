أطعمة تساعد على تقوية مناعة الجسم وتقي من الفيروسات

لكل أم تبحث عن صحة أطفالها وصحة أسرتها وفي ظل أنتشار الأمراض والأوبئة كان لابد من بحثنا وإهتامنا عن طرق لرفع مناعة أجسامنا وخاصة رفع مناعة أطفالنا لذلك جمعنا لكم أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع المناعة لأجسامنا وتساعد في مقاومة الأمراض والفيروسات.

الكرنب:

من المعروف أن الكرنب غني بفتامين A، K، C بالإضافة إلى العديد من المغذيات المختلفة التي تساعد في رفع المناعة.

البرتقال:

البرتقال من الفواكه الغنية بفتامين C الذي يساعد في رفع المناعة ومكافحة الفيروسات كما أنه يساعد على إصلاح أنسجة الجسم وهو مضاد طبيعي للأكسدة.

السبانخ:

السبانخ غنية بالحديد كما أنها تحتوي على فيتامين A المهم لإنتاج نخاع العظم الذي ينتج الخلايا المناعية.

الفلفل الأحمر:

يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين A و C ومفيد بشكل عام لرفع المناعة ويحتوي أيضا على البيتا كاروتين الذي يساعد الجسم في الحماية من أي عدوى.

الزبادي:

تعتبر الزبادي مصدر مهم للبروتين المهم لصحة العظام كما أنه يحتوي على البكتريا الحية وهى تساعد على تحسين صحة الأمعاء.

الشاي الأخضر:

من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي بنسبة كبيرة جدا على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تلف خلايا الجسم.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات كما أنه فعال في الوقاية من أمراض السرطان.

الثوم:

يحتوي الثوم على مادة الأليسين والذي يطلق عندما نقوم بتقطيع الثوم أو فرمه وتساعد هذه المادة في محاربة العدوى كما أنها تدعم الجهاز المناعي وأيضا يعتبر مصدر غني لمضادات الأكسدة.