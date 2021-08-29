أضرار السكر على جسم الإنسان وأعراض الإنسحاب عند توقفك عن السكر

السؤال هنا أولا هل تقصد بالسكر السكر الأبيض أم السكر الطبيعي ؟

إذا كان السكر الأبيض فالأفضل عدم تناوله والتقليل منه بقدر الإمكان، حيث يعد من الأسباب الأساسية لمرضى السكرى ويعد أيضا من السموم البيضاء التي تؤثر علي الحالة المزاجية للجسم وقد يحدث أعراض إنسحاب عند توقفك عن السكر ومنها:

• العصبية.

• القلق و التوتر.

• تغير المزاج.

• شره نحو النشويات.

• مشاكل في التركيز

• حالة بشعور ضعف.

لذا تنصح الأطباء بالتقليل منه تدريجيا و استبداله بعادات صحية أخرى :

• كالاهتمام بالأكل الصحي مثل البروتين و الألياف.

• التمارين الرياضيه.

• شرب المياه.

• محاولة تظبيط دورة النوم.

• الاقتناع بأن كل شئ يحدث تدريجيا وقد تسقط مرة أو مرات لكن المهم ألا تتوقف .

أما السكر عموما فيكون متواجد ببعض الخضراوات والفاكهة أيضا ويصنف ضمن النشويات بنسب متفاوته و حيث يدخل لكل شخص كميه مناسبه منه عن طريق الغذاء تجعله لا يحتاج للسكر الأبيض.

السكريات منها أنواع كالجلوكوز و الفركتوز وأخرى كلهم مهم وأهمهم الجلوكوز، تعتبر النشويات هي مصدر الجسم الاول للحصول عليه لكن متي إحتاج الجسم ولم يجد مصدر نشويات كأوقات الصيام أو المجاعات حيث يحرق الجسم من الدهون ويحصل منها على الجلوكوز حتى يتم الحصول على الطاقة المناسبة.

ومن أعراض نقص السكر :

-التعرق.

-اضطراب ضربات القلب.

-صداع.

-تعصب و تشنجات.

-رعشة في اليد.

-مشاكل في الرؤية (زغللة).

ويعد من أفضل الحلول سريعا هو أخذ عسل نحل أو ماء بسكر و متابعة نسبة السكر وقتها.

قد يحدث مشاكل للجسم وخصوصا مع المخ في حال توقف حصول المخ على الجلوكوز والناتج عن ذلك حدوث غيبوبة وإذا لم تعالج قد يؤدى للوفاة.