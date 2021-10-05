أشهى طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية بكل سهولة

كلنا نعشق المأكولات الريفية وخصوصا المخبوزات ونتمنى أن تتوفر لدينا مهارة صنعها، وهنا سنتعلم معا خطوة بخطوة طريقة إعداد القرص الفلاحي الطرية بكل سهولة.

توضع الخميرة والسكر في كوب به ماء دافئ ويقلب ويترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في إناء واسع (أو العجان الكهربائي إن وجد) يوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويتم خلطهم جيدا.

تضاف الزبدة إلى خليط الدقيق وتقلب جيدا.

يتم إضافة الخميرة بعد التأكد من جودتها وتخلط مع الدقيق والمكونات الأخرى.

يضاف اللبن الرايب أو الحليب للعجن، ويمكن إضافة الماء.

يعجن الخليط جيدا حتى تحصل على عجينة لا تلتصق بيدك ويمكنك اختبارها بوضع إصبع وإخراجه دون التصاق العجين به.

توضع ملعقة الزيت لتخليص باقي العجين من الإناء.

يغطى الإناء بكيس وفوطة، ويوضع في مكان دافيء لمدة 45 دقيقة أو حتى تتضاعف العجينة في الحجم.

بعد مرور الوقت نحضر العجين ونبدأ في تقطيعه إلى كرات متوسطة الحجم، ولابد من تغطية الكرات دون تركها للهواء.

بعدها تبدأ بأول كرة صنعتيها وتقومي بفردها من المنتصف إلى الأطراف حتى تحصلي على قطعة دائرية سمكها نحو نصف سم.

تغطى القطع الدائرية لمدة نصف ساعة أخرى حتى يزيد حجمها مرة ثانية.

في هذه الأثناء تكوني قد أشعلت الفرن على درجة حرارة 200° والشواية على درجة متوسطة، واتركيه حتى يأخذ حرارة مناسبة.