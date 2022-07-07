يسعى العديد من الأشخاص إلى فِقدان الوزن من خلال اتباع الدايت، ومُمارسة التمارين الرياضيّة، ومع ذلك، يوجد العديد من الأسباب التي قد تَمنع من نزول الوزن، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم هذه الأسباب.

أسباب عدم نزول الوزن مع الدايت

نوضح فيما يأتي العديد من الأسباب عدم نزول الوزن رغم قلة الأكل، ومنها:

عدم استهلاك كميات كافية من البروتين

عند اتباع نظام غذائيّ، يوصى بتَناول المزيد من الأطعمة المحتوية على البروتين؛ لأن تَناول البروتين بِنسبة 25 إلى 30% من إجمالي السُعرات الحراريّة، فيمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائيّ بحوالي 80 إلى 100 سُعرة حرارية في اليوم، وأظهرت الأبحاث أن البروتين له تأثير على هرمونات الشّهية، مثل: الجريلين، وبالتالي تَقليل الرغبة في تَناول وجبة خفيفة، وخَفض الوزن.

تناول الكثير من السعرات الحرارية

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة خفض الوزن؛ نظراً لأنهم يتَناولون الكثير من السُعرات الحراريّة، فمن المُستحسن أن يزنوا الوجبات المُستهلكة في اليوم، وتتبع السُعرات الحرارية الخاصة للشخص على مدار فترة زمنية لتَحقيق هدف غذائيّ معين، مثل: تَلقي 30% من السُعرات الحراريّة من البروتين.

عدم استهلاك الأطعمة الكاملة

يُوصى عند اتباع برنامج غذائي لِفقدان الوزن بتناول الأطعمة الكاملة، حيثّ أن جودة الطعام لا تقل أهمية عن الكمية، وأن استهلاك الأطعمة الكاملة قد تُساهم في قمع الشهية، وتقليل الجوع، بالإضافة إلى الشُعور بالتحسن، وكما يوصى بتَجنب تناول الأطعمة المُصنعة؛ لأنها قد تؤثر بِشكل سلبيّ على نقصان الوزن.

عدم ممارسة التمارين الرياضية

قد يُساهم ممارسة التمارين الرياضية بِشكل منتظم في فقدان الوزن، لذلك يُوصى بممارسة التَمارين البدنية ما يقارب 225 إلى 420 دقيقة كل أسبوع، حيثّ يوجد نوعان من التمارين، هما:

التَمارين اللاهوائية، أو التمارين المقاومة: إذ تُساهم في حرق الدهون، والحفاظ على فقدان الدهون على المدى الطويل، ومنع فقدان كتلة العضلات بِسبب خسارة الوزن.

إذ تُساهم في حرق الدهون، والحفاظ على فقدان الدهون على المدى الطويل، ومنع فقدان كتلة العضلات بِسبب خسارة الوزن. التَمارين الهوائيّة: تُعدّ من التمارين التي تَرفع معدل ضربات القلب، بما في ذلك: السباحة، وركوب الدراجة؛ بِسبب أنها تُساعد على التَخلص من دهون البطن، وهي الدهون الحشوية الّتي تسبب العديد من الأمراض المُزمنة.

استهلاك المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات السّكرية على الكثير من السُعرات الحرارية، حيث أن كمية السّكر قد تُؤثر في زيادة الوزن، لذلك يوصى بعدم استهلاكها خلال اتباع حميّة غذائية لفقدان الوزن، وذلك لعدّة أسباب، منها ما يأتي:

لا تُساهم في تَقليل الشعور بالجوع، مما يُؤدي إلى زيادة استهلاك المشروبات السّكرية.

عدم تَزويد الجسم بالطاقة الكافية.

يسبب الأمراض المُزمنة، منها: مرض السكريّ، والبدانة، وأمراض القلب.

تناول الكثير من الكربوهيدرات

يُوصى للأشخاص الّذين يرغبون في نقصان الوزن باتباع نظام غذائيّ مُنخفض الكربوهيدرات، فقد أشارت الدراسات أن اتباع هذه الحميّة يُمكن أن يقلل ما يصل من 2 إلى 3 أضعاف الوزن المَفقود في نظام غذائيّ قليل بالدهون.

اتباع حمية غذائية لفترة طويلة

بعد اتباع نظام غذائيّ طويل الأمد، قد يصل الجسم إلى مرحلة من استقرار الوزن، لذلك يُوصى بأخذ قسط من الراحة، ويتم ذلك من خلال زيادة السُعرات الحرارية المُستهلكة كل يوم، وزيادة ساعات النوم، بالإضافة إلى مُمارسة التَمارين المقاومة للحفاظ على كتلة العضلات.

قلة النوم

قد يتَأثر فقدان الوزن بِقلة النوم، حيثّ ترتبط الحرمان من النوم بِزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكريّ، وقدرة الجسم على تَنظيم الجوع، وأظهرت الأبحاث أن البالغين من 18 إلى 65 عاماً يجب أن يحصلوا على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، ويجب أن يحصلوا البالغين الّذين تَزيد أعمارهم عن 65 عاماً على 7 إلى 8 ساعات كل اللّيلة.

اتباع الحمية البدعة

العديد من الحميات البدعة، أو الصرعات الغذائيّة ليس لها أساس علمي، ويمكن أن تُؤدي إلى فشل فِقدان الوزن، ومن الصعب للغاية الالتزام بهذه الحميات، بحيثّ يستعيد معظم الناس الوزن الذي فقدوه بعد فترة من تَرك هذه الحمية.

الحالات الطبية التي تعيق نزول الوزن

هناك مجموعة من الحالات الطبيّة التي قد تُعيق من فقدان الوزن، ونذكر من هذه الحالات ما يأتي:

قصور الغدة الدرقية

قد لا يكون الجسم قادراً على إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقيّة للمساعدة على حرق الدهون المُخزنة، خاصّة إذا كان الفرد يُعاني من خمول في الغدة الدرقية، ممّا قد يبطئ عملية التمثيل الغذائيّ، وبالتالي إلى تَخزين المزيد من الدهون.

متلازمة تكيس المبايض

يُمكن أن تحدث متلازمة تكيس المبايض بِسبب اختلال التوازن الهرموني، وتُسبب في العديد من الأعراض، منها: زيادة الوزن، بحيثّ لا تكون ناتجة عن الإفراط في تَناول الطعام.

ارتفاع مستويات الأنسولين

قد تُؤدي المستويات العالية من الأنسولين، أو مُقاومة الأنسولين إلى زيادة الوزن؛ لأن الهرمونات الأخرى التي تُساعد على التحكم في عمليات التمثيل الغذائيّ قد لا تعمل بِشكل صحيح، خاصّة عندما يكون الجسم مقاومًا للأنسولين.

التغيرات الهرمونية عند النساء

قد يزداد وزن بعض النساء في مراحل معيّنة من العمر؛ بِسبب التغيرات الهرمونيّة، مثل: البلوغ، والحمل، وانقطاع الطمث.

قد يكون فقدان الوزن أمراً صعباً؛ لأن الوصول إلى الوزن المثالي يتَطلب جهداً، وصبراً، لذلك فإن الحفاظ على نقص السُعرات الحراريّة من خلال اتباع نظام غذائي صحيّ، ومُمارسة التمارين الهوائية، واللاهوائية، وأنماط النوم المُناسبة هي مفتاح إنقاص الوزن.