أسباب ظهور حب الشباب تحت الذقن وكيفية علاجه في المنزل

تعد مشكلة ظهور حب الشباب تحت الجلد من أكثر المشكلات التي تواجهنا جميعًا، وخاصة فئة الشباب والمراهقين، ويمكن أن تظهر هذه الحبوب للرجال أو النساء على حد سواء، وتظهر في مناطق مختلفة من الجسد مثل الوجه والرقبة والصدر والظهر والذقن.

وفي هذا المقال سنركز على حبوب تحت الذقن وأسباب ظهورها وكيفية علاجها في المنزل بشكل طبيعي وسهل للتخلص منها بوصفات طبيعية وبدون أن تترك أي آثر على وجهك، كما نستعرض معًا متى تكون مراجعة طبيب مختص أمر ضروري للتخلص من هذه الحبوب.

أسباب ظهور حبوب الذقن:

انسداد مسام البشره:

من المعروف أن مسام الوجه تفرز الزيوت الطبيعية التي تساعد على حمايته والحفاظ على ترطيبه دائمًا، ولكنها في بعض الأحيان يزيد إفراز هذه الزيوت والمواد الدهنية فتتراكم في خلايا الجلد وتتسبب في تجمع الخلايا الميتة داخل المسام وتؤدي إلى انسدادها.

تراكم البكتيريا:

يمكن أن تسبب ملامسة ذقنك لسطح غير نظيف أو أيدي ملوثة إلى انتقال البكتيريا إليها وتراكمها في المسامات مما يتسبب في التهابها أو ظهور مشاكل حب الشباب المختلفة.

التغيرات الهرمونية:

في يعض الأحيان يظهر حب الشباب بسبب تغير الهرمونات وخاصة في سن المراهقة ولدى الإناث في فترة الدورة الشهرية والحمل والذي بعرف بحب الشباب الهرموني.

مظهر يميزه عن غيره، حيث أنه في معظم الحالات يتخذ شكل حرف U على الذقن وجانبي الوجه أو الخدين. وقد تبين أن لحب الشباب الذي ينمو في مرحلة المراهقةيميزه عن غيره، حيث أنه في معظم الحالات يتخذ شكل حرف U على الذقن وجانبي الوجه أو الخدين.

إزالة شعر الذقن:

يرتبط نمو حب الشباب في الذقن بعملية حلاقة الشعر في هذه المنطقه التي يكون لها تأثير كبير في ظهوره، ولكن هذه الحبوب تختفي بعد أيام قليلة.

فقد يتأثر الجلد بوسيلة الحلاقة المستخدمة، فنزع الشعر من الجذور باستخدام الملقاط أو الشمع يسبب ظهور حب الشباب في مكان الجذر، وكذلك استعمال الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تسبب التهاب الجلد أو الحساسية.

كما يمكن أن يؤدي جفاف بشرتك إلى صعوبة اختراق الشعرة لها أثناء نموها فتنمو تحت الجلد وتسبب انتفاخ المكان والإحساس بالألم.

أسباب أخرى لظهور حب الشباب:

من الوارد أيضًا أن تؤثر الحالة النفسية على صفاء الوجنتين لديك، فقد تظهر فيهما وفي ذقنك حبوب الشباب نتيجة التوتر أو القلق أو الضغط العصبي والاجهاد الشديد.

كما يمكن لأدوية الاكتئاب أو وسائل منع الحمل التي تسبب التغيير الهرموني أن تعمل على ظهور تلك الحبوب في الذقن.

وكذلك نظامك الغذائي إذا كان يحتوي على الكثير من الشيكولاتة والكربوهيدرات المصنعة فهو يعمل على نمو حب الشباب لديك.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحبوب يمكن أن تشير إلى مرض تكيس المبايض أو إلى وجود خلل في الغدد الصماء، ففي حالة مصاحبة ظهورها لعلامات أخرى مثل زيادة نمو شعر الجسم أو عدم النتظام الدورة الشهرية فأنتِ بحاجة للفحص والرعاية الطبية.

الوقاية من حب الشباب على الذقن:

هناك عدة طرق تساعدك في الوقاية من حب الشباب تحت الذقن والتي نذكرها فيما يلي:

العناية بنظافة منطقتي الجبين و الذقن وغسلهما بالماء والصابون المرطب لمنع تراكم أي بكتيريا عليهما. تجنب استخدام مستحضرات ثقيلة على بشرتك ويجب اختبار المنتجات على جزء صغير من الجسم قبل استخدامها. التقليل من المنتجات التي تحتوي على الزيوت فهي تزيد من نسبة الدهون مسببة انسداد المسامات مما يسبب حدوث تورم تحت سطح الجلد وظهور البثور أو حب الشباب الكيسي وهو نوع من أنواع حب الشباب. الابتعاد عن القلق والتوتر قدر الإمكان والحفاظ على صحة نفسية جيدة بجانب الحصول قسط كافي من النوم والراحة يوميًا. اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات، والابتعاد عن الطعام الذي يحتوي على كثير من السكريات والكربوهيدرات المصنعة. استعمال وسيلة مناسبة لإزالة الشعر بما يتناسب مع طبيعة البشرة لكل شخص وخاصة لدى السيدات، قكل سيدة تختلف عن الأخرى في ذلك.

كيفية التخلص من حب الشباب في منطقة الذقن:

حتى تتمكن من علاج حبّ الشباب في منطقة الذقن فإنه يجب عليك أولًا أن تكون قد اكتشفت سبب ظهورها، فهناك بعض الأنواع التي تحتاج إلى استشارة الطبيب وتناول بعض الأدوية أواستخدام المراهم الطبية لعلاجها.

لكن هناك أيضًا وصفات طبيعية بإمكانها أن تخفف من حبوب تحت الذقن، ويُفضل استشارة المختص كذلك قبل وضعها على حب الشباب، ومن هذه الوصفات ما يلي:

1- الثوم لعلاج حبوب تحت الذقن:

يُعد الثوم مضاد حيوي طبيعي يحارب البكتريا، ويمكن استخدامه للتخلص من حب الشباب عن طريق فرك فص ثوم على المنطقة المصابة بالحبوب أو طحن الثوم ووضعه عليها لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء الدافئ.

2- العسل لعلاج حب الشباب تحت الذقن:

يحتوي العسل الأبيض النقي على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي تحسن من صحة الجلد وترطبه و تعالج حب الشباب والالتهابات، ويمكن ذلك عن طريق دهن الذقن بالعسل وغسلها بعد نصف ساعة.

3- جل الألوفيرا لعلاج حب الشباب:

يساعد جل الالوفيرا على ترطيب الوجه والتخفيف من نمو الشعر تحت الجلد والذي يحدث بسبب جفاف البشرة فيؤدي إلى ظهور حبوب تحت الذقن، ويتم دهن منطقة الذقن به ويترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى يجف ثم يُشطف بالماء البارد.

4- الخل والليمون والكركم:

تقوم بخلط ملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من الليمون وملعقة كبيرة من الكركم، ثم تضعها على الحبوب وتتركها حوالي 10 دقائق ثم تغسلها بالماء الدافئ.

5-استخدام غسول مناسب:

ينصح باستعمال غسول الوجه للتخفيف من حب الشباب ومن الأفضل أن يحتوي هذا الغسول على حمض السالساليك.

6- أكياس الثلج:

تساعد أكياس الثلج الباردة على التخفيف من التهاب واحمرار المنطقة المصابة من الجلد.

متى تكون مراجعة الطبيب أمر ضروري؟

في الغالب تكون حبوب الذقن مشكلة بسيطة يمكن علاجها في البيت بدون الحاجة إلى مراجعة طبيب جلدية مختص، باستثناء بعض الحالات التي يكون الذهاب إلى الفحص الطبي أمر ظروري وهي:

1- إذا استمرت الحبوب في الظهور لفترة طويلة بدون انقطاع فإنه يجب استشارة طبيب مختص.

2- في حال ملاحظة بعض الندوب في أماكن ظهور حب الشباب تحت الذقن وعدم اختفائها.

3- استمرارية وجود حبوب الشباب تحت الذقن وعدم استجابتها للعلاجات المختلفة سواء كانت وصفات طبيعية في المنزل أو مراهم خاصة لعلاج حب الشباب.