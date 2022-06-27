أحدهما تفعله يومياً.. خمس عادات سيئة تجعلك أكثر نسياناً

من عجائب قدرة الله في خلق الإنسان هي الذاكرة وما يعتريها من تقلبات، حيث يمكنك في بعض الأحيان تذكر موقف حصل قبل عشرات السنين إلا أنك لا تتذكر ما تناولته في العشاء قبل يومين، أو حتى تنسى ببساطة الأشياء الصغيرة مثل المفاتيح، أو أنك تقرأ نصوص وتنسى الرد عليها.

من الطبيعي أن الجميع ينسى بين الحين والآخر، فالإنسان سمي إنساناً لكثرة نسيانه، لكن إذا كنت غالباً ما تنسى فقد تشعر بالإحباط والإرهاق أحياناً، رغم أن زيادة النسيان أمر طبيعي مع التقدم في العمر إلا أن هناك بعض الأشياء تؤدي إلى تفاقم النسيان بغض النظر عن عمرك.

عادات سيئة تسبب كثرة النسيان

أدناه سنقوم بشرح ما قاله الخبراء عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى كثرة النسيان، حيث نقوم بعمل بعضها يومياً بغير شعور، لذا إن كنت شخص كثير النسيان فعليك بمواصلة القراءة لتتعرف على الحلول:

1- عدم الحصول على قسط كافي من النوم

للنوم الكثير من الفوائد الصحية بما في ذلك أنه يقوم بتحسين الذاكرة، حيث يمكن أن يؤثر عدم النوم لوقت كافي على نسب تعلمك معلومات جديدة بنسبة 40%.

توصي مؤسسة النوم للبالغين بالنوم يومياً ما يقارب سبع ساعات إلى تسع ساعات يومياً.

قال جولدمان: “إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو قلة النوم يمكن أن يجعلنا أكثر نسيانًا لأن المعلومات الجديدة التي نتعلمها لا يتم تخزينها في ذاكرتنا طويلة المدى ومن المرجح أن تُنسى أو تضيع”.

قالت جوليا كوجان، أخصائية علم النفس الصحي في فلوريدا ومبتكرة طريقة الإجهاد الرئيسية:”إن النوم

مرتبط بالانتباه والتركيز – وهما شيئان مهمان عندما يتعلق الأمر بالذاكرة”، وقالت: “إذا كنا نتخطى النوم، فمن غير المرجح أن نكون منتبهين ومركزين وحيويين”.

2- تعدد المهام

قالت كوغان:”إن النسيان غالبًا ما يكون مشكلة انتباه”، كما أوضحت أيضاً: “أن الانتباه والتركيز جزء مهم من تذكر المعلومات”.

كما أضافت كوغان: “إذا لم نعر اهتمامًا كاملاً لشيء ما أو كان انتباهنا مشتتتاً أو لم نكن في حالة ذهنية جيدة للاحتفاظ بالمعلومات، فلن نحتفظ بالمعلومات بشكل كامل، مما يؤدي إلى النسيان”.

يمكن أن يحدث الإلهاء أيضًا عند القيام بعدة مهام في نفس الوقت، قالت كوغان:”عمل مهام مختلفة في نفس الوقت يمكن أن يؤدي في الواقع إلى إنتاجية أقل كثرة النسيان”.

3- عدم ممارسة الرياضة والحركة

قالت فالنتينا دراغومير -أخصائية نفسية- : “التمارين مهمة لصحتك العامة، بما في ذلك ذاكرتك”. كما تزيد التمارين من تدفق الدم إلى الدماغ كما تساعد أيضاً على حماية خلايا الدماغ.

وأضافت غولدمان أن “التمرين بشكل منتظم- ليس بالضرورة التمارين الشاقة – يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة المرتبطة بفقدان الذاكرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري وغيرها من الأمراض…”.

4- التدخين

التدخين هو عادة أخرى يجب التخلص منها إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك، حيث قال دراغومير: “يدمر التدخين خلايا الدماغ ويوقف تكوين خلايا جديدة في الحُصين، مما يؤدي إلى النسيان”، كما قامت بالاستدلال بدراسة من مجلة علم الأعصاب أظهرت أن:”التعرض الكثير للنيكوتين قد يضعف آليات الدماغ المتعلقة بالتعلم والذاكرة”.

5- شرب الخمر والكحول

قال دراغومير: “يمكن للكحول أن يدمر خلايا المخ ويؤدي إلى مشاكل في الذاكرة”. ” كما جاء أيضاً وفقاً للأبحاث أن:”شرب الكحول يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض حجم الدماغ.”

كما أوضحت كوغان: “عندشرب الكحول، يؤثر الكحول على الحُصين، المسؤول عن التعلم والذاكرة”. ” كما يمكن للكحول أن يؤثر على تواصل الأعصاب في الحُصين، مما يؤدي إلى النسيان.” وأضافت: “الأشخاص الذين يشربون الكحول بكثرة يميلون إلى نقص فيتامينات معينة ومغذيات أخرى، مما قد يؤدي أيضًا إلى النسيان”.