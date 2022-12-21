إتفاق شراكة بين البارسا ومنصة عملات رقمية شهيرة حتى 2025

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي من خلال موقعه على الإنترنت أنه تم توقيع اتفاقية مع منصة العملات الرقمية الشهيرة WhiteBIT، حيث تصبح هذه المنصة هي الشريك الرسمي لتداول العملات الرقمية للفريق حتى يونيو 2025.

هدف الإتفاق بين المنصة والنادي

وأكد النادي الكتالوني أن الشراكة مع منصة العملات الرقمية WhiteBIT ستدعم استراتيجيتها التجارية وتقوي انتشارها دوليا من خلال البقاء معيارا داخل وخارج الملعب.

وقال الإعلان الرسمي أن نادي برشلونة الإسباني ومنصة WhiteBIT سيقدمان مجموعة متنوعة من الأنشطة عبر الانترنت وغير المتصلة بالانترنت للجمع بين المشاركين في سوق العملات الرقمية وعشاق كرة القدم، وستتعاون المنصة أيضا مع فرق برشلونة لكرة اليد وكرة السلة وهوكي الأسطوانة وفرق كرة الصالات.

وأضاف بيان النادي الإسباني الشهير أن الهدف الرئيسي الآخر للشراكة هو زيادة الوعي حول العملات الرقمية ومزاياها للمجتمع الرياضي، وأن شعار منصة WhiteBIT سيكون متواجدا على ملعب كامب نو خلال مبارايات النادي المقبلة.