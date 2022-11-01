أشهرها “عز”.. هذه الشركات قررت رفع سعر الحديد في مصر

كشفت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، عن قرار شركة حديد عز برفع سعر طن الحديد بدءً من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف إلى 19650 جنيهًا مصريًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14٪، لافتاً إلى أن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هي إجراءات تحرير سعر الصرف، كما أعلنت مجموعة بشاي للصلب، عن رفع سعر حديد التسليح إلى مبلغ 19.600 جنيهاً مصرياً شاملاً 14٪ ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءً من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.

أسعار حديد السويس للصلب والمصريين

كما أعلنت شركة السويس للصلب، أن أسعار طن واحد من الحديد بدءً من اليوم تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف ارتفع إلى 19.550 جنيهًا مصريًا، متضمناً 14٪ ضريبة القيمة المضافة، كما قررت شركة حديد المصريين رفع أسعار طن الحديد بدءً من اليوم الثلاثاء، تسليم أرض المصنع أطوال ولفائف ليصل إلى 19550 جنيهاً للطن الواحد، شاملًا ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14%.

رفع سعر الفائدة

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كانت قد قررت في اجتماع استثنائي لها الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75٪ على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.75٪، في حين أكد البنك المركزي المصري أن الهدف وراء رفع أسعار الفائدة هو الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل النمو في السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.