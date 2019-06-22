سعر الريال السعودي اليوم | السبت 22 يونيو 2019 في البنوك تحديث لحظي

نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر على مدار اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.45 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.49 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.46 أقل سعر للبيع: 4.48 بنك عودة البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.46 4.49 10 ساعات اتش اس بى سى HSBC 4.46 4.49 أسبوع واحد البنك المصرى الخليجى 4.46 4.49 4 ساعات بنك بلوم 4.46 4.49 23 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.45 4.48 10 ساعات البنك المركزى المصرى 4.45 4.49 4 ساعات البنك الأهلي المصري 4.45 4.49 6 أيام بنك مصر 4.45 4.49 يوم واحد بنك قناة السويس 4.45 4.49 6 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 4.44 4.48 6 أيام بنك المشرق 4.44 4.49 10 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.44 4.49 10 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.44 4.48 9 ساعات البنك العربي الأفريقي الدولى 4.44 4.49 9 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 4.43 4.48 9 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.43 4.49 5 ساعات البنك الأهلى اليونانى 4.43 4.49 أسبوع واحد كريدى أجريكول 4.43 4.48 أسبوع واحد بنك الكويت الوطني NBK 4.43 4.49 8 ساعات بنك التنمية الصناعية 4.43 4.49 6 ساعات بنك الإسكندرية 4.42 4.48 8 ساعات المصرف المتحد 4.42 4.48 9 ساعات بنك التعمير والإسكان 4.40 4.50 6 أيام بنك البركة 4.39 4.52 8 ساعات

سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.

كما نرحب دوماً بجميع تعليقاتكم عن توقعات سعر الريال السعودي في مصر أثناء الأيام المقبلة في المكان المخصص لذلك أدنى التقرير داخل صندوق التعليقات.

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