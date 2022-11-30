أسعار الذهب اليوم في السعودية والكويت والإمارات.. الأربعاء 30 نوفمبر

تغيرات طفيفة تحدث في أسعار الذهب في دول الخليج عموما هذه الأيام، حيث يتأرجح سعر جرام الذهب بشكل يكاد يكون غير ملحوظ. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم قائمة تضم سعر الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الأربعاء.

سعر الذهب في السعودية اليوم

– سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو: 211.45 ريال.

– واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 عند: 193.83 ريال.

– وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 185 ريال.

– بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 158.59 ريال.

– في حين سجل سعر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو: 123.35 ريال.

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات نحو: 206.84 درهم.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى: 189.61 درهم.

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 180.99 درهم.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند: 155.13 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو: 120.66 درهم.

سعر الذهب اليوم في دولة الكويت

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو: 17.33 دينار.

وسجل سعر الجرام عيار 22 نحو: 15.92 دينار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى: 15.20 دينار.

بينما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو: 13.3 دينار.

وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 14 والذي سجل نحو: 10.13 دينار.

كانت هذه قائمة سريعة شملت أسعار الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.