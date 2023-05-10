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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 XAU/SAR

عبد الله إبراهيم عبدالحميد

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية

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جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 244.63 ريال سعودي، أي حوالي 65.23 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 224.24

ريال سعودي، أي حوالي 59.80 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 214.05 ريال سعودي، أي حوالي 57.08 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 183.47 ريال سعودي، أي حوالي 48.93 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 142.70 ريال سعودي، أي حوالي 38.05 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,608.75 ريال سعودي، أي حوالي 2,029.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,612.50 ريال سعودي، أي حوالي 2,030.00 دولار أمريكي.

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عبد الله إبراهيم عبدالحميد

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية.

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