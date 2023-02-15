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انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR

عبدالله إبراهيم

انخفض سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، مع بداية التعاملات الصباحية بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

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سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 222.20 ريال سعودي، أي حوالي 59.25 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 203.69 ريال سعودي، أي حوالي 54.32 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 194.43 ريال سعودي، أي حوالي 51.85 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 166.65 ريال سعودي، أي حوالي 44.44 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 129.62 ريال سعودي، أي حوالي 34.56 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 6,911.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,843.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 6,915.00 ريال سعودي، أي حوالي 1,844.00 دولار أمريكي.

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عبدالله إبراهيم

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية، مهتم بنشر كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ومتابعة الاخبار المصرية والعربية.

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