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انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر XAU/SAR 2023

عبدالله إبراهيم

انخفض سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم آخر تطورات أسعار الذهب اليوم.

- صورة 1 - انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر XAU/SAR 2023

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قائمة أسعار الذهب اليوم

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي.

            الوحدة  السعر بالريال السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24   233.43   62.25
سعر جرام الذهب عيار 22   213.97   57.06
سعر جرام الذهب عيار 21   204.25   54.47
سعر جرام الذهب عيار 18   175.07   46.69
سعر جرام الذهب عيار 14   136.17   36.31
سعر أونصة الذهب بيع   7,260.38   1,936.10
سعر أونصة الذهب شراء   7,264.13   1,937.10

بينما سجل سعر جنية الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف على النحو التالي.

▪︎ سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 1,960.79 ريال سعودي.

▪︎ وسجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي  2,054.16 ريال سعودي.

▪︎ بينما سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي  2,240.90 ريال سعودي.

ملحوظة هامة يتم تحديث قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل مستمر على مدار اليوم.

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عبدالله إبراهيم

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية ومواقع أخري، مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا ومتابعة الأخبار العربية والعالمية.

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