هبوط عنيف لأرباح سابك السعودية

تعرضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية أرباح #سابك #السعودية لهبوط عنيف، حيث تراجعت بنسبة 67% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي إلى 1.84 مليار ريال، بينما زادت الإيرادات 7.3% لتصل إلى 46.9 مليار ريال

وهبطت أرباح سابك (TADAWUL:2010) إلى 16.24 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بأرباح 18.10 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

هبوط أرباح سابك السعودية

كما هبط صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وتكاليف الشحن والتوزيع، بالرغم من وجود زيادة في الكميات المباعة.

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بـ0.51 مليار ريال.

شركة سابك توضح سبب إنخفاض الأرباح

وأكدت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع.

ومن المعروف أن هناك ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة. أضافة الى ذلك, تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمه بعض الأصول المالية بصافي مبلغ 0.53 مليار ريال سعودي.

وفي نفس السياق، قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 182.88 مليار ريال، مقابل 173.99 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.