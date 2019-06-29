أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 30-6-2019 في مصر تحديث الساعة

نستعرض معاً أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 يونيو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي، كما نعمل أولاً بأول تحديث هذة الجداول في حالة تواجد أي تغيرات في السعر، كما يجد المتابع حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصاً بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وهنا صار سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الإستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.

أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.

أسعار الأسمنت في مصر

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع السويدي السويدي 860 جنيه أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه أسمنت طرة طرة 840 جنيه أسمنت حلوان حلوان 840 جنيه السويس للأسمنت السويس 835 جنيه أسمنت العريش العسكري 830 جنيه أسمنت سيناء سيناء 830 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنيه أسمنت أسيوط المهندس _______ الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 830 جنيه860 جنيه

أسعار الحديد في مصر

المصنع المنتج سعر تسليم أرض المصنع عز عز 11600 جنيه عز الدخيلة الدخيلة 11600 جنيه بشاي بشاي 11600 جنيه العشري العشري 11500 جنيه المصريين المصريين 11600 جنيه الوطنية للصلب العتال 11550 جنيه الكومي الكومي 11430 جنيه عطية عطية 11600 جنيه الجيوشي للصلب الجيوشي 11500 جنيه حديد المعادي المعادي 11300 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11500 جنيه الجارحي الجارحي 10150 جنيه المراكبي المراكبي 11550 جنيه

لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.

– حالة الإستقرار لازالت على نحو ملحوظ مسيطرة على سعر مواد البناء في الأسواق المصرية المحلية حتى تلك اللحظة، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال.

– نتابع سوياً آخر مستجدات وتطورات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المصرية على مدار الساعة، وعند حدوث التغيير في السعر، حيث لوحظ هبوط طفيف في سعر طن الأسمنت بجميع الشركات.