سعر الذهب اليوم | الأحد 30 يونيو 2019 وعيار الـ 21 يشهد حالة تذبذب

نستعرض لمتابعينا سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019 والمعدن الأصفر يشهد حالة إنخفاض، ولعل أسعار الذهب في مصر تشغل فئات عريضة من الشعب المصري، حيث نجد بأن أول المهتمين به المستثمرين، وكذلك المدخرين، وأيضاً صاحبي محال الصاغة، وكذلك الشباب المُقبل على الزواج، وللمتابع يجد أن سعر الذهب يعيش طوال أيام الأسبوع حالة مستمرة من التأرجح ما بين الإنخفاض تارة والصعود تارة أخرى، وهذا لإرتباطة بالعديد من العوامل من أهمها قانون الطلب والعرض، وكذلك سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الرسمية، حيث نعمل على تحديث الأسعار فور التغير لها في سوق الذهب أول بأول.

سعر الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019

لعل أسعار الذهب في مصر تشهد حالات من التذبذب، حيث نجد ولمدة نحو الـ 2 يوم، أو الـ 3 يوم هبوط السعر، ومن ثم يقوم بالصعود مرة ثانية، وللمتابع لـ سعر الذهب اليوم يجد أن عيار الـ 21 الأوسع إنتشاراً بـ مصر قد بلغ نحو الـ 625 جنيه، وموعدنا الآن مع جدول سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حيث أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية أو الدمغة وهي كالآتي:

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 715 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 674 ____ سعر جرام الذهب عيار 21 625 ____ سعر جرام الذهب عيار 18 536 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 428 _____ سعر الجنيه الذهب 5086 _____ سعر أوقية الذهب _____ 1,339 $ سعر كيلو الذهب 714.857 ____

أسعار الذهب بـ محلات الصاغة في مصر

متوسط سعر الدمغة والمصنعية في محال الصاغة يتراوح ما بين الـ 30 إلى الـ 65 جنيه، حسب نوع الذهب بإختلاف العيار، وأيضاً يتخلف من محافظة لأخرى وبإختلاف محال الصاغة، وكذلك حسب التاجر، حيث أن النسب في الغالب تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، ولعل سعر المصنعية تشهد تفاوتات وأيضاً على حسب التاجر، ولكن سعر جرام الذهب لا يشهد أي تفاوت يذكر، وهذا لأنه مرتبط مع سعر الذهب عالمياً.