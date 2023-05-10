بالرغم من زيادة الإيرادات .. سهم PayPal يهبط بنسبة 11%

إنخفض أداء أسهم شركة باي بال PayPal Holdings Inc في تعاملات جلسة الأمس، وذلك بعد يوم من إصدار أحدث تقارير أرباح الشركة خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاع إيرادات باي بال إلى 7.04 مليار دولار بنسبة ارتفاع 9% على أساس سنوي، وصعود صافي الدخل بنسبة 54% إلى 795 مليون دولار.

وفي ذات التوقيت، زاد الدخل التشغيلي لشركة باي بال بنسبة 41% ليصل إلى مليار دولار، علاوة على صعود صافي الدخل بنسبة 56% ليصل إلى 795 مليون دولار أو ما يعادل تقريبا 0.70 دولار للسهم الواحد.

وزادت باي بال تقديراتها لربحية السهم لعام 2023 لتعكس الزخم الصعودي لإيراداتها وأرباحها التي سجلتها خلا الربع السنوي الأول، مؤكدة أنها تتوقع أن تنمو إيرادات الربع الثاني بنسبة 6.5-7٪ مع ربحية السهم من 0.81 دولار إلى 0.83 دولار.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي دان شولمان بأن باي بال تعمل على تحسين هيكل الأعمال التي لا تحمل علامة تجارية، مضيف بأن الشركة تعمل بجد لتحسين تجارب الدفع والمحفظة الرقمية الشائعة بالفعل، وقد بدأت تؤتي ثمارها.

وعلى صعيد تداولات سهم باي بال PayPal ، تراجع السهم بنسبة 11.23% ليستقر قرب المستوى 67.04 دولارا.