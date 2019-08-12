أسعار غسالات ال جي lg 2019 فوق اتوماتيك ومميزات جميع الموديلات

أسعار غسالات ال جي, شركة ال جي من أعرق الشركات الشهيرة بجودة منتجاتها والتصميم الأنيق في الأجهزة المنزلية، حيث حقاً استطاعت عن جدارة كسب ثقة العملاء في وقت قليل، حيث أنها تعتد في تصنيعها للأجهزة على أحدث تكنولوجيا مبتكرة، بالإضافة الى اختيار أفضل الخامات، لكي نحصل في النهاية على كل ما يرغب به المستهلك، كذلك السعر مناسب لفئة كبيرة من الأشخاص، أسعار غسالات ال جي أصبح من الشركات المنافسة لأكبر الشركات في هذا المجال، والآن نتجول لمعرفة ما هي مميزات غسالات ال جي، واسعارها بالتفصيل, غسالات LG هي من أكثر الأنواع المباعة في السوق المحلي، حيث أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير ذاتها من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكي تحظى برضا العملاء، وهذا ما حققته فعلاً أصبحت علامة LG هي مصدر ثقة بالنسبة لفئة كبيرة من العملاء.
أسعار غسالات ال جي.
الجدير بالذكر بالإضافة الى جودة المنتجات تعمل الشركة على توفير مراكز صيانة شاملة تضم فئة كبيرة من أجود الفنيين المتخصصين، تلك المراكز موجودة في جميع الأماكن، تقوم بتوفير أكثر من سعة للغسالة لكي تناسب كافة احتياجات الأفراد منها “7 كيلو، 8، 9، 10، 13، 14، 13، 18، 20 كيلو”, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات توشيبا Toshiba 2019 في مصر فوق اتوماتيك والاتوماتيك
مميزات غسالة ال جي الاتوماتيك.
- تعتبر من أفضل الأنواع، ولقد لاقت اعجاب الكثير من الأشخاص لما توفره من مميزات وهي:
- لا تصدر أصوات ضجيج أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى وجود برنامج هادئ عند استخدام الغسالة ليلاً.
- كما يمكن استخدام التوقيف المؤقت للغسالة وهو يسمح بتغيير نظام التشغيل، او اضافة الملابس، مع استكمال دورة التشغيل مرة ثانية.
- كما انها تحتوي على أماكن مخصصة لوضع روائح المعطر الخاص بالملابس، أو أي مواد اخرى.
- تم تزويدها بنظام تجفيف مميز وحديث مما يضمن سرعة تجفيف الملابس.
- تحتوي على حلة ستانلس أصلية، بالإضافة إلى كثرة عدد اللفات بها مما يضمن الحصول على ملابس نظيفة.
- تحتوي على سخان كهربائي يمكن اختيار درجة الحرارة المناسبة للغسيل الموضوع داخلها.
كما لا ننسى أن الشركة قامت بإنتاج غسالات نصف اوتوماتيك لكي تناسب جميع الأذواق وبألوان وأحجام متعددة، ومن ضمن مميزاتها هي:
لها قدرة كبيرة على التحمل.
سهلة الاستخدام، مع احتوائها على عناصر تسخين داخلية.
مضخات للمياه، احواض من الاستانليس.
تتضمن تحميل علوي وأمامي.
موفرة للكهرباء، المياه وكذلك المنظفات.
غسالة ذات برامج متعددة.
تحتوي على شاشات ليد كبيرة الحجم.
تم تزويدها بطلمبة للمياه.
أسعار غسالات ال جي lg 2019.
|نوع الغسالة
|مميزات الغسالة
|السعر بالجنيه المصري
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون رمادي
|7,790
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون فضي
|7,690
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض
|7,485
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض
|7,090
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 8 كيلو + بخار + محرك دفع مباشر + هدايا+ لون فضي
|8,795
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 8 كيلو +1400 لفة بالبخار + محرك دفع مباشر+ لون أبيض
|8,290
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|13,2 كيلو+ محرك انفرتر + لون فضي
|8,090
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|7كيلو +1200 لفة بالبخار+ دفع مباشر + لون فضي+ هدايا
|7,890
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا
|9,990
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|سعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا
|9,790
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|16 كيلو + لون فضي
|9,592
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|18 كيلو + تحميل علوي + محرك دفع مباشر
|12,090
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|16 كيلو +محرك دفع مباشر
|11,090
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|10 كيلو +مجفف بالمكثف+ لون فضي
|11,050
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|14 كيلو + بخار + لون فضي
|10,155
|غسالة إل جي توين واش
|18 كيلو + مجفف10كيلو + 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية
|32,290
|غسالة إل جي توين واش
|12 كيلو + مجفف 8 كيلو+ 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية
|28,490
|غسالة إل جي بالمجفف
|14 كيلو + مجفف 8 كيلو + لون فضي
|22,490
|غسالة إل جي
|21 كيلو + تحميل علوي+ بخار + محرك دفع مباشر
|14,190
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|10,2 كيلو +لون فضي
|6,390
|غسالة إل جي تحميل علوي
|10,2+ لون أبيض
|6,290
|غسالة إل جي توين واش
|21 كيلو + مجفف 12 كيلو+1000 لفة بالبخار + استانلس+ غسالة سفلية
|38,990
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|10 كيلو +لون فضي
|7,550
أسعار غسالات ال جي lg.
|نوع الغسالة
|مميزات الغسالة
|السعر بالجنيه المصري
|غسالة إل جي
|7كيلو +1200لفة بالبخار +لون أبيض+ دفع مباشر
|7,390
|غسالة إل جي فوق اوتوماتيك
|13 كيلو+ محرك انفرنتر+ لون أبيض
|7,090
|غسالة إل جي فوق أوتوماتيك
|11 كيلو +لون فضي
|6,790
|غسالة إل جي فوق أو توماتيك
|16كيلو + لون أبيض
|9,590
|غسالة إل جي
|8 كيلو+1400 لفة بالبخار + لون أبيض+ محرك دفع مباشر
|8,590
|غسالة إل جي
|7 كيلو +1400 لفة بالبخار+ لون فضي +محرك دفع مباشر+ هدايا
|8,190
|غسالة إل جي
|7 كيلو +1400 لفة بالبخار+لون أبيض+ دفع مباشر
|7,690
|غسالة إل جي
|8 كيلو +مجفف 4 كيلو + لون فضي
|13,590
|غسالة إل جي فوق اوتوماتيك
|16 كيلو +دفع مباشر
|13,390
|غسالة إل جي فوق اوتوماتيك
|13 كيلو + سخان+ استانلس
|11,050
|غسالة إل جي فوق اوتوماتيك
|16 كيلو + لون فضي
|9,995
|غسالة إل جي
|9كيلو +لون أسود + بخار
|14,595
|غسالة إل جي
|9 كيلو +لون فضي
|13,990
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