أسعار غسالات ال جي lg 2019 فوق اتوماتيك ومميزات جميع الموديلات

أسعار غسالات ال جي, شركة ال جي من أعرق الشركات الشهيرة بجودة منتجاتها والتصميم الأنيق في الأجهزة المنزلية، حيث حقاً استطاعت عن جدارة كسب ثقة العملاء في وقت قليل، حيث أنها تعتد في تصنيعها للأجهزة على أحدث تكنولوجيا مبتكرة، بالإضافة الى اختيار أفضل الخامات، لكي نحصل في النهاية على كل ما يرغب به المستهلك، كذلك السعر مناسب لفئة كبيرة من الأشخاص، أسعار غسالات ال جي أصبح من الشركات المنافسة لأكبر الشركات في هذا المجال، والآن نتجول لمعرفة ما هي مميزات غسالات ال جي، واسعارها بالتفصيل, غسالات LG هي من أكثر الأنواع المباعة في السوق المحلي، حيث أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير ذاتها من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكي تحظى برضا العملاء، وهذا ما حققته فعلاً أصبحت علامة LG هي مصدر ثقة بالنسبة لفئة كبيرة من العملاء.

أسعار غسالات ال جي.

الجدير بالذكر بالإضافة الى جودة المنتجات تعمل الشركة على توفير مراكز صيانة شاملة تضم فئة كبيرة من أجود الفنيين المتخصصين، تلك المراكز موجودة في جميع الأماكن، تقوم بتوفير أكثر من سعة للغسالة لكي تناسب كافة احتياجات الأفراد منها “7 كيلو، 8، 9، 10، 13، 14، 13، 18، 20 كيلو”, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات توشيبا Toshiba 2019 في مصر فوق اتوماتيك والاتوماتيك



مميزات غسالة ال جي الاتوماتيك.

تعتبر من أفضل الأنواع، ولقد لاقت اعجاب الكثير من الأشخاص لما توفره من مميزات وهي:

لا تصدر أصوات ضجيج أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى وجود برنامج هادئ عند استخدام الغسالة ليلاً.

كما يمكن استخدام التوقيف المؤقت للغسالة وهو يسمح بتغيير نظام التشغيل، او اضافة الملابس، مع استكمال دورة التشغيل مرة ثانية.

كما انها تحتوي على أماكن مخصصة لوضع روائح المعطر الخاص بالملابس، أو أي مواد اخرى.

تم تزويدها بنظام تجفيف مميز وحديث مما يضمن سرعة تجفيف الملابس.

تحتوي على حلة ستانلس أصلية، بالإضافة إلى كثرة عدد اللفات بها مما يضمن الحصول على ملابس نظيفة.

تحتوي على سخان كهربائي يمكن اختيار درجة الحرارة المناسبة للغسيل الموضوع داخلها.

كما لا ننسى أن الشركة قامت بإنتاج غسالات نصف اوتوماتيك لكي تناسب جميع الأذواق وبألوان وأحجام متعددة، ومن ضمن مميزاتها هي:

لها قدرة كبيرة على التحمل.

سهلة الاستخدام، مع احتوائها على عناصر تسخين داخلية.

مضخات للمياه، احواض من الاستانليس.

تتضمن تحميل علوي وأمامي.

موفرة للكهرباء، المياه وكذلك المنظفات.

غسالة ذات برامج متعددة.

تحتوي على شاشات ليد كبيرة الحجم.

تم تزويدها بطلمبة للمياه.

أسعار غسالات ال جي lg 2019.

نوع الغسالة مميزات الغسالة السعر بالجنيه المصري غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون رمادي 7,790 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون فضي 7,690 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض 7,485 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض 7,090 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 8 كيلو + بخار + محرك دفع مباشر + هدايا+ لون فضي 8,795 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 8 كيلو +1400 لفة بالبخار + محرك دفع مباشر+ لون أبيض 8,290 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 13,2 كيلو+ محرك انفرتر + لون فضي 8,090 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 7كيلو +1200 لفة بالبخار+ دفع مباشر + لون فضي+ هدايا 7,890 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا 9,990 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك سعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا 9,790 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 16 كيلو + لون فضي 9,592 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 18 كيلو + تحميل علوي + محرك دفع مباشر 12,090 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 16 كيلو +محرك دفع مباشر 11,090 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 10 كيلو +مجفف بالمكثف+ لون فضي 11,050 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 14 كيلو + بخار + لون فضي 10,155 غسالة إل جي توين واش 18 كيلو + مجفف10كيلو + 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية 32,290 غسالة إل جي توين واش 12 كيلو + مجفف 8 كيلو+ 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية 28,490 غسالة إل جي بالمجفف 14 كيلو + مجفف 8 كيلو + لون فضي 22,490 غسالة إل جي 21 كيلو + تحميل علوي+ بخار + محرك دفع مباشر 14,190 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 10,2 كيلو +لون فضي 6,390 غسالة إل جي تحميل علوي 10,2+ لون أبيض 6,290 غسالة إل جي توين واش 21 كيلو + مجفف 12 كيلو+1000 لفة بالبخار + استانلس+ غسالة سفلية 38,990 غسالة إل جي فوق أوتوماتيك 10 كيلو +لون فضي 7,550

أسعار غسالات ال جي lg.