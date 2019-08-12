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أسعار غسالات ال جي lg 2019 فوق اتوماتيك ومميزات جميع الموديلات

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
أسعار غسالات ال جي lg 2019 فوق اتوماتيك ومميزات جميع الموديلات
أسعار غسالات ال جي

أسعار غسالات ال جي, شركة ال جي من أعرق الشركات الشهيرة بجودة منتجاتها والتصميم الأنيق في الأجهزة المنزلية، حيث حقاً استطاعت عن جدارة كسب ثقة العملاء في وقت قليل، حيث أنها تعتد في تصنيعها للأجهزة على أحدث تكنولوجيا مبتكرة، بالإضافة الى اختيار أفضل الخامات، لكي نحصل في النهاية على كل ما يرغب به المستهلك، كذلك السعر مناسب لفئة كبيرة من الأشخاص، أسعار غسالات ال جي أصبح من الشركات المنافسة لأكبر الشركات في هذا المجال، والآن نتجول لمعرفة ما هي مميزات غسالات ال جي، واسعارها بالتفصيل, غسالات LG هي من أكثر الأنواع المباعة في السوق المحلي، حيث أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير ذاتها من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكي تحظى برضا العملاء، وهذا ما حققته فعلاً أصبحت علامة LG هي مصدر ثقة بالنسبة لفئة كبيرة من العملاء.

أسعار غسالات ال جي.

الجدير بالذكر بالإضافة الى جودة المنتجات تعمل الشركة على توفير مراكز صيانة شاملة تضم فئة كبيرة من أجود الفنيين المتخصصين، تلك المراكز موجودة في جميع الأماكن، تقوم بتوفير أكثر من سعة للغسالة لكي تناسب كافة احتياجات الأفراد منها “7 كيلو، 8، 9، 10، 13، 14، 13، 18، 20 كيلو”, كما يمكنكم معرفة أسعار غسالات توشيبا Toshiba 2019 في مصر فوق اتوماتيك والاتوماتيك

مميزات غسالة ال جي الاتوماتيك.

  • تعتبر من أفضل الأنواع، ولقد لاقت اعجاب الكثير من الأشخاص لما توفره من مميزات وهي:
  • لا تصدر أصوات ضجيج أثناء عملية التشغيل، بالإضافة إلى وجود برنامج هادئ عند استخدام الغسالة ليلاً.
  • كما يمكن استخدام التوقيف المؤقت للغسالة وهو يسمح بتغيير نظام التشغيل، او اضافة الملابس، مع استكمال دورة التشغيل مرة ثانية.
  • كما انها تحتوي على أماكن مخصصة لوضع روائح المعطر الخاص بالملابس، أو أي مواد اخرى.
  • تم تزويدها بنظام تجفيف مميز وحديث مما يضمن سرعة تجفيف الملابس.
  • تحتوي على حلة ستانلس أصلية، بالإضافة إلى كثرة عدد اللفات بها مما يضمن الحصول على ملابس نظيفة.
  • تحتوي على سخان كهربائي يمكن اختيار درجة الحرارة المناسبة للغسيل الموضوع داخلها.

كما لا ننسى أن الشركة قامت بإنتاج غسالات نصف اوتوماتيك لكي تناسب جميع الأذواق وبألوان وأحجام متعددة، ومن ضمن مميزاتها هي:
لها قدرة كبيرة على التحمل.
سهلة الاستخدام، مع احتوائها على عناصر تسخين داخلية.
مضخات للمياه، احواض من الاستانليس.
تتضمن تحميل علوي وأمامي.
موفرة للكهرباء، المياه وكذلك المنظفات.
غسالة ذات برامج متعددة.
تحتوي على شاشات ليد كبيرة الحجم.
تم تزويدها بطلمبة للمياه.

أسعار غسالات ال جي lg 2019.

نوع الغسالةمميزات الغسالةالسعر بالجنيه المصري
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون رمادي7,790
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون فضي7,690
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض7,485
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 13,2 كيلو +محرك انفرنتر + لون أبيض7,090
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 8 كيلو + بخار + محرك دفع مباشر + هدايا+ لون فضي8,795
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 8 كيلو +1400 لفة بالبخار + محرك دفع مباشر+ لون أبيض8,290
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك13,2 كيلو+ محرك انفرتر + لون فضي8,090
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك7كيلو +1200 لفة بالبخار+ دفع مباشر + لون فضي+ هدايا7,890
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا9,990
غسالة إل جي فوق أوتوماتيكسعة 9 كيلو +1400 لفة بالبخار+ دفع مباشر +لون فضي+هدايا9,790
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك16 كيلو + لون فضي9,592
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك18 كيلو + تحميل علوي + محرك دفع مباشر12,090
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك16 كيلو +محرك دفع مباشر11,090
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك10 كيلو +مجفف بالمكثف+ لون فضي11,050
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك14 كيلو + بخار + لون فضي10,155
غسالة إل جي توين واش18 كيلو + مجفف10كيلو + 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية32,290
غسالة إل جي توين واش12 كيلو + مجفف 8 كيلو+ 1100 لفة + بخار + استانلس+ غسالة سفلية28,490
غسالة إل جي بالمجفف14 كيلو + مجفف 8 كيلو + لون فضي22,490
غسالة إل جي21 كيلو + تحميل علوي+ بخار + محرك دفع مباشر14,190
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك10,2 كيلو +لون فضي6,390
غسالة إل جي تحميل علوي10,2+ لون أبيض6,290
غسالة إل جي توين واش21 كيلو + مجفف 12 كيلو+1000 لفة بالبخار + استانلس+ غسالة سفلية38,990
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك10 كيلو +لون فضي7,550

أسعار غسالات ال جي lg.

نوع الغسالةمميزات الغسالةالسعر بالجنيه المصري
غسالة إل جي7كيلو +1200لفة بالبخار +لون أبيض+ دفع مباشر7,390
غسالة إل جي فوق اوتوماتيك13 كيلو+ محرك انفرنتر+ لون أبيض7,090
غسالة إل جي فوق أوتوماتيك11 كيلو +لون فضي6,790
غسالة إل جي فوق أو توماتيك16كيلو + لون أبيض9,590
غسالة إل جي8 كيلو+1400 لفة بالبخار + لون أبيض+ محرك دفع مباشر8,590
غسالة إل جي7 كيلو +1400 لفة بالبخار+ لون فضي +محرك دفع مباشر+ هدايا8,190
غسالة إل جي7 كيلو +1400 لفة بالبخار+لون أبيض+ دفع مباشر7,690
غسالة إل جي8 كيلو +مجفف 4 كيلو + لون فضي13,590
غسالة إل جي فوق اوتوماتيك16 كيلو +دفع مباشر13,390
غسالة إل جي فوق اوتوماتيك13 كيلو + سخان+ استانلس11,050
غسالة إل جي فوق اوتوماتيك16 كيلو + لون فضي9,995
غسالة إل جي9كيلو +لون أسود + بخار14,595
غسالة إل جي9 كيلو +لون فضي13,990

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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