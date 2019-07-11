الآن سعر الحديد للمستهلك السبت 13 يوليو 2019 في جميع المصانع المصرية

نقدم لكم عبر هذا الموضوع سعر الحديد في السوق المصرية اليوم، حيث استقرت أسعار الحديد في مصر خلال منتصف شهر فبراير 2019، بعد الارتفاعات الكبيرة في الفترة السابقة حيث بلغ متوسط ارتفاع السعر في طن الحديد المسلح للمستهلك ما بين 200 إلى نحو 400 جنيه مصري عن السعر السابق له، وقد أرجع عضو في غرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وهو الدكتور كمال الدسوقي في تصريحات صحفية له أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر الحديد في مصر الفترة الأخيرة يرجع إلى تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد في السوق، كما شهد خام البيليت الداخل في الصناعة ارتفاع بقيمة تصل إلى 10 دولار أمريكي، حيث أنه عنصر أساسي ضمن مدخلات عملية إنتاج الحديد المسلح ولكن مصر تقوم باستيراد جميع احتياجاتها منه من الخارج، حيث لا تتوفر صناعة مصرية له داخل السوق.

سعر حديد التسليح اليوم للمستهلك في مصر

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي سعر الحديد في المصانع المصرية، وذلك لأغلب وأشهر المصانع المختصة بإنتاج حديد التسليح في السوق المصري مثل شركة عز والمصريين والجارحي وغيرها الكثير، ويشمل الجدول متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع وكذلك متوسط أسعار تسليم المحافظات، حيث كانت أسعار طن الحديد اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

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أسباب الزيادة الأخيرة في اسعار الحديد

صرح مصدر مسئول في أحد مصانع الحديد الشهيرة في السوق المصري أن السبب الحقيقي في الارتفاع يرجع إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص بها من خام البيليت والذي كان يتم تقديره وتقيمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لذلك بدأت مصانع الحديد المصرية في استيراد خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالميا، حيث يصل سعر الطن إلى ما يزيد عن 570 دولار أمريكي، وتبلغ تكلفة تحويله في المصانع إلى حديد تسليح ما بين 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، وأكد المصدر أن مصانع وشركات الحديد المصرية قد قامت بتثبيت سعر الحديد في السوق المصري لمدة تزيد عن خمسة أشهر سابقة، وبسبب الضغوط الاقتصادية لم يعد هناك مخرج غير رفع الأسعار وفق السوق العالمية.

طلب إحاطة في البرلمان بشأن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت

قام العضو في البرلمان المصري عن حزب مستقبل وطن حسين أبو جاد بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بخصوص الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء وخاصة اسعار الحديد والاسمنت في السوق المصري، ويطلب من خلاله تدخل رئيس الحكومة المصرية للعمل على الحد من التأثير السلبي لارتفاع اسعار حديد التسليح، حيث أنه يؤثر بشكل مباشر على قطاع مهم وهو التشييد والبناء، وبالتالي زيادة في أسعار الوحدات السكنية، وما يمثله ذلك من ضغط على المواطن البسيط.

أسعار الحديد اليوم السبت

تشهد حاليا بورصة أسعار الحديد في مصر استقرار ملاحظ، وذلك بعد التقلبات كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب قرارات الحكومة الأمريكية بفرض رسوم على واردات الحديد من جميع دول العالم، والذي تسبب في رفع بعض أسعار خامات منتجات الحديد على المستوى الدولي، وقد نتج عن ذلك ارتفاع السعر في السوق المحلي المصري خلال الأيام الأخيرة في أغلب مصانع الحديد المصرية، مع توقعات بانخفاض سعر الحديد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.