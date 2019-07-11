أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع المصرية السبت 13-7-2019

في إطار متابعة أحدث أخبار أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، حيث تمثل مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت عنصران أساسيان في قطاع التشييد والمقاولات، الذي يعمل على حركة الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة به ومنها صناعة الحديد وكذلك مصانع الأسمنت، ويشهد حاليا السوق المصري استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أوخر عام 2016.

سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 880 870 870 الشركة العربية للأسمنت النصر 835 838 840 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 828 830 833 أسمنت أسيوط المهندس 835 838 838 صناعات مواد البناء التعمير 835 838 838 أسمنت أسك المنيا أسيك 855 860 860 أسمنت أسيك المنيا حورس 840 860 860 أسمنت النهضة الصخرة 823 823 825 أسمنت وادي النيل المصري 825 828 828 أسمنت وادي النيل وادي النيل 825 828 828 لافارج للأسمنت المخصوص 845 843 845 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 823 825 825 أسمنت العريش العسكري 828 830 833 أسمنت سيناء سيناء 828 833 833 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 833 833 835 السويس للأسمنت السويس 840 840 840 أسمنت بورتلاند طرة طرة 850 850 850 أسمنت حلوان حلوان 850 853 850 أسمنت شورى شورى 828 838 838 مصر بني سويف مصر بني سويف 840 855 858 أسمنت السويدي السويدي 880 870 873 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 823 825 825 مصر للأسمنت قنا المسلة 823 825 825

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

عوامل تؤثر على اسعار الحديد والاسمنت في مصر

توجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ولعل من أبرز تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد العديد من مدخلات صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كذلك قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن منتجات الطاقة والكهرباء والبنزين، مما أدي إلى ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية في مصانع الحديد والأسمنت المصرية، عامل آخر هو ارتفاع أجور العمالة في المصانع من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سعر الحديد استقرار نسبي في السوق اليوم، حيث لم يحدث تغير ملاحظ في السعر تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة، أما سعر الأسمنت فقد انخفض اليوم ليواصل حالة الهبوط منذ يوم أمس، حيث انخفضت أسعار الأسمنت في السوق المصري لكن بشكل طفيف، وفق ما هو وارد في الجدول المكتوب في هذا الموضوع، وسوف نستمر في متابعة اسعار الحديد والأسمنت في مصر محدثة بشكل يومي إن شاء الله.