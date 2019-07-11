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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع المصرية السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع المصرية السبت 13-7-2019
سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

في إطار متابعة أحدث أخبار أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، حيث تمثل مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت عنصران أساسيان في قطاع التشييد والمقاولات، الذي يعمل على حركة الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة به ومنها صناعة الحديد وكذلك مصانع الأسمنت، ويشهد حاليا السوق المصري استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أوخر عام 2016.

 

سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

 

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي

الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح880870870
الشركة العربية للأسمنتالنصر835838840
الشركة العربية للأسمنتالعسكري بني سويف828830833
أسمنت أسيوطالمهندس835838838
صناعات مواد البناءالتعمير835838838
أسمنت أسك المنياأسيك855860860
أسمنت أسيك المنياحورس840860860
أسمنت النهضةالصخرة823823825
أسمنت وادي النيلالمصري825828828
أسمنت وادي النيلوادي النيل825828828
لافارج للأسمنتالمخصوص845843845
أسمنت ميدكو أسوانأسوان823825825
أسمنت العريشالعسكري828830833
أسمنت سيناءسيناء828833833
الشركة القومية للأسمنتالفاخر833833835
السويس للأسمنتالسويس840840840
أسمنت بورتلاند طرةطرة850850850
أسمنت حلوانحلوان850853850
أسمنت شورىشورى828838838
مصر بني سويفمصر بني سويف840855858
أسمنت السويديالسويدي880870873
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي823825825
مصر للأسمنت قناالمسلة823825825

 

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

 

عوامل تؤثر على اسعار الحديد والاسمنت في مصر

توجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ولعل من أبرز تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد العديد من مدخلات صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كذلك قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن منتجات الطاقة والكهرباء والبنزين، مما أدي إلى ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية في مصانع الحديد والأسمنت المصرية، عامل آخر هو ارتفاع أجور العمالة في المصانع من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر
أسعار الحديد اليوم في مصر

 

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سعر الحديد استقرار نسبي في السوق اليوم، حيث لم يحدث تغير ملاحظ في السعر تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة، أما سعر الأسمنت فقد انخفض اليوم ليواصل حالة الهبوط منذ يوم أمس، حيث انخفضت أسعار الأسمنت في السوق المصري لكن بشكل طفيف، وفق ما هو وارد في الجدول المكتوب في هذا الموضوع، وسوف نستمر في متابعة اسعار الحديد والأسمنت في مصر محدثة بشكل يومي إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.