سعر الحديد والاسمنت اليوم للمستهلك السبت 22/6/2019 فى السوق المصري محدث لحظة بلحظة

يسألنا الكثير من قرائنا وزواران الكرام عن سعر الحديد والاسمنت، ولما لا والحديد والاسمنت من أهم السلع الإقتصادية والإستراتيجية فى حياتنا، فهم أساس مواد البناء، ولذلك نحرص فى “نجوم مصرية” بتحديث هذا المقال لنجعلكم على إطلاع كامل بآخر أسعار للحديد والاسمنت فى السوق المصرية، فتابعونا.

سعر الحديد اليوم

دائما يرتبط سعر الحديد ب سعر الدولار، فكلما زاد سعر الدولار رتفعت أسعار العملات الأخرى مثل الريال السعودى والدينار الكويتى، فمنذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى وكان ذلك فى 3/11/2016 وأسعار الحديد والأسمنت تشهد ارتفاعا ملحوظا، فقد بلغ سعر البليت 400 دولار.

اسعار الحديد اليوم

شهدت اسعار الحديد اليوم استقرار واضح مثل الأيام السابقة، وتشير توقعات الى استمرار ثبات السعر عند هذا المعدل خلال الفترة الحالية، ونوضح فى الجدول التالى اسعار الحديد اليوم فى السوق المصرى، حيث استقرت الأسعار عند نفس المعدلات هذا الأسبوع نسبيا.

اسم الشركة السعر حديد عز 12000 جنيهاً حديد المصريين 11900 جنيهاً حديد بشاي 11850 جنيهاً حديد العتال 11750 جنيهاً حديد عطية 11700 جنيهاً حديد مصر ستيل 11700 جنيهاً حديد الجارحي 11750 جنيهاً حديد الجيوشي 11650 جنيهاً حديد المراكبي 11650 جنيهاً حديد الكومي 11700 جنيهاً

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

يُعد حديد عز من أكثر مصانع الحديد التى تلقى رواج كبير لدى الشعب المصري بل ونستطيع أن نقول أن حديد عز صاحب أكبر نسبة لحديد التسليح فى السوق، بالإضافة إلى أنه يتمتع بثقة كبيرة من المواطن المصري، ولذلك نحرص على متابعتكم سعر حديد عز اليوم للمستهلك حيث وصل إلى 12000 جنيه للطن.

سعر الاسمنت اليوم

نوضح فى الجدول التالى متوسط سعر الاسمنت اليوم فى السوق المصرى، حيث سجل سعر الأسمنت فى الشركة العربية للأسمنت 830 جنيه مصرى.

اسم الشركة السعر الشركة العربية للأسمنت المسلح 830 جنيهاً النصر 810 جنيهاً أسمنت أسيوط 808 جنيهاً اسمنت النهضة 793 جنيهاً أسمنت وادى النيل 810 جنيهاً لافارج للأسمنت 808 جنيهاً الشركة القومية للأسمنت 808 جنيهاً السويس للأسمنت 800 جنيهاً أسمنت السويدي 830 جنيهاً أسمنت جنوب الوادي 800 جنيهاً

اسعار الحديد والاسمنت

تُمثل اسعار الحديد والاسمنت قيمة كبيرة لدى المواطن المصري، فهم عصب مواد البناء التى يحتاجها لبناء مسكنه الخاص به، ولذلك يظل مُتابع جيد لأسعارهم بإستمرار حتى ما إذا حدث انخفاض فى اسعار الحديد والاسمنت يشترى ما يكفيه لبناء بيته أو منزله.

الحديد عبر التاريخ

استخدم الإنسان الحديد منذ عصور قديمة، وكانت أقدم المنتجات الحديدية يتم تصنيعها فى ايران والصين، وكانت مصنوعة من النيازك، ولا نعلم حتى الان أين بدأ صهر الحديد من خاماته، ولكن هناك ما يشير إلى إنتاجه عن طريق صهر خاماته قرب نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد في الهند، واستخدم المصريون الحديد النيزكى من أجل الزينة فى أجواء الاحتفالات، وكان أغلى من الذهب، وأيضا استخدم الحيثين وأنتجوه منذ حوالي عام 2,000 ق.م.

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