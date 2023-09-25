انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً اليوم الإثنين، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

مصوغات ذهبية متنوعة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين البيانات التالية وفق التحديثات الأخيرة:

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الإثنين 2023/09/25م الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 231.57 61.75 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 212.27 56.61 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 202.62 54.03 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 173.68 46.31 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 135.08 36.02 سعر أونصة الذهب بيع 7,202.63 1,920.70 سعر أونصة الذهب شراء 7,206.38 1,921.70

أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم