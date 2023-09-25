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انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم

محمد خير الحوراني

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً اليوم الإثنين، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

- صورة 2 - انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم

مصوغات ذهبية متنوعة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب في المملكة اليوم الإثنين البيانات التالية وفق التحديثات الأخيرة:

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الإثنين 2023/09/25م
الوحدة
السعر بالريال السعودي
السعر بالدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
231.57
61.75
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
212.27
56.61
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
202.62
54.03
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
173.68
46.31
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
135.08
36.02
سعر أونصة الذهب بيع
7,202.63
1,920.70
سعر أونصة الذهب شراء
7,206.38
1,921.70
- صورة 1 - انخفاض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم
مصوغات ذهبية متنوعة – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫25078 3٫98698 اليورو
0٫26661 3٫75085 الدولار
0٫41531 2٫40786 الدولار الاسترالي
0٫97071 1٫03017 الريال القطري
8٫23862 0٫12137 الجنية المصري
0٫97924 1٫02120 درهم اماراتي
66٫73828 0٫01498 ريال يمني
2٫74599 0٫36452 درهم مغربي
7٫25458 0٫13784 الليرة التركية
0٫18908 5٫28891 دينار أردني
0٫08240 12٫13552 دينار كويتي
102٫26573 0٫00983 الدرام الأرمني
0٫47962 2٫08640 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫32204 0٫01072 بيزو أرجنتيني
0٫47923 2٫08685 فلورن أروبي
0٫45323 2٫20638 مانات أذربيجاني
0٫48938 2٫04344 مارك بوسني
0٫53732 1٫86209 دولار بربادوسي
29٫20592 0٫03425 تاكا بنغلاديشي
0٫48986 2٫04140 ليف بلغاري
0٫10051 9٫94933 دينار بحريني
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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