أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 فى مصر

يشهد سوق الذهب اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 إنخفاض جديد فى بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد هبوطه أمس بشكل طفيف نحو 5 جنيهات فى بداية التعاملات اليومية فى مصر، وعلى حسب التقرير الصادر من الموقع المتخصص فى أسعار الذهب “جولد برايس”، إنخفض اليوم سعر جرام الذهب على مُختلف الأعيرة نحو 25 جنيه، حيث سجل جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً اليوم نحو “1185” جنيه.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل نحو “1355” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل نحو “1185” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل نحو “1015” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل نحو “785” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب سجل اليوم فى مصر نحو “9480” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأوُنصة” سجل اليوم فى مصر نحو “1840” دولار.

ومن المعروف، بأن سعر الذهب فى مصر بالدمغة والمصنعبة يختلف من محل صاغة لآخر، ومن تاجر لآخر، والتى يتراوح مُتوسط سعر المصنعية والدمغة ما بين 30 إلى 60 جنيه، وذلك على حسب إختلاف نوع عيار الذهب، كما أن أسعر الدمغة والمصنعية تختلف من محافظة إلى أُخرى، والتى تتراوح متوسط نسبنها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المؤكد بأنه كلما إرتفعت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.