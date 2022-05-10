أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 فى مصر

حالة من الاستقرار فى أسعار الذهب منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، وذلك بعد أن تراجع السعر أمس نحو 5 جنيهات على المستوى العام لمختلف الأعيرة الذهبية، وعلى حسب التقرير الصادر عن الموقع المُتخصص فى أسعار الاذهب “جولد برايس”، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار (21) نحو 1190 للبيع و 1210 جنيه للشراء.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل نحو “1383” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل نحو “1210”جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل نحو “1037” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل نحو “807” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سجل نحو “9680” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأُونصة” اليوم فى مصر سجل نحو “1863” دولار.

ومن المعروف، بأن سعر الذهب فى مصر بالمصنعية والدمغة يختلف من محل صاغة لآخر، والتى يترواح متوسط سعر الدمغة والمصنعية ما بين 30 إلى 65 جنيه، وذلك على حسب إختلاف نوع عيار الذهب، كما أنها تختلف من محل إلى آخر ومن تاجر لآخر، والتى تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المعلوم بأنه كلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.