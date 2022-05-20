تراجع طفيف فى أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 مايو 2022 فى مصر أثناء تعاملات اليوم فى أسواق الصاغة، وذلك بعد القرار الصادر من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بشأن زيادة سعر الفائدة نحو 2%، وسط حالة من الترقب والتى سيطرت على سوق الذهب فى مصر وإنتظار القرار، وعلى حسب التقرير الصادر من الموقع المتخصص “جولد برايس” فإن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً فى مصر سجل نحو “1043” جنيه.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل نحو “1198” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل نحو “1043” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل نحو “895” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل نحو “700” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب سجل اليوم فى مصر نحو “8400” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأُونصة” سجل اليوم فى مصر نحو “1849” دولار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بنسبة كبيرة، إلا أن السوق لم يشهد الرواج والإنتعاش كما كان مُتوقع بين تجار الذهب، الأمر الذى يعود إلى إنخفاض قدرة الشراء لدى المواطن المصرى، وهذا بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية فى الوقت الحالى بسبب الظروف الإقتصادية السيئة التى يمر بها الكثير من بلدان العالم.

ومن المعروف لدى الجميع، بأن أسعار الذهب فى مصر تختلف على حسب قيمة الدمغة والمصنعية من محل صاغة لآخر ومن تاجر لآخر، والتى تتراوح قيمتها ما بين 30 إلى 60 جنيه على حسب إختلاف عيار الذهب أو نوعه، كما أن قيمة الدمغة والمصنعية تختلف من محافظة لأُخرى، والتى تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المؤكد بأنه كلما زادت نسبة المعادن فى الذهب قل القيراط.