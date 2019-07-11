سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 13-7-2019 في مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي

نقدم لكم سعر الذهب اليوم في اليمن، حيث ما زال المعدن الأصفر يمثل ذلك الملاذ الأمن، والذي يلجأ إليه العديد من المواطنين على مستوى العالم، في ظل الظروف والإضطرابات التي تمر بها الدول، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وهو الأمر الذي تمر به الجمهورية اليمنية منذ نحو السبعة سنوات، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع أسعار الذهب اليوم في اليمن للبيع والشراء وذلك مقابل العملة الوطنية الريال اليمني، والذي فقد الكثير من قيمته الأقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وأدى إلى ظهور السوق السوداء لتجارة العملات والبضائع.
أسعار جرام الذهب اليوم في اليمن داخل الصاغة
من خلال الجدول التالي نقدم لك قارئنا الكريم متوسط الأسعار، والخاصة بعمليات البيع والشراء للمعدن الأصفر في مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك في تعاملات محلات الصاغة اليمنية لجميع عيارات الذهب، مع ملاحظة أن الأسعار المذكورة لا تشمل على قيمة مصنعية الذهب، التي تضاف من قبل محل الصاغة وتختلف قيمتها من مكان إلى آخر، حيث كان سعر الذهب في اليمن اليوم على النحو التالي
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|11,401 ريال
|$45.54
|سعر الذهب عيار 22
|10,451 ريال
|$41.75
|اسعار الذهب عيار 21
|9,976 ريال
|$39.85
|اسعار الذهب عيار 18
|8,551 ريال
|$34.16
|سعر الذهب عيار 14
|6,651 ريال
|$26.57
|سعر الذهب عيار 12
|5,701 ريال
|$22.77
|اسعار أوقية الذهب
|354,571 ريال
|$1,416
|اسعار جنيه الذهب
|79,809 ريال
|$318.79
|اسعار كيلو الذهب
|11,401,004 ريال
|$45,540
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أسعار الذهب في اليمن الأيام السابقة
هذا الجدول يختلف عن السابق ذكره، في أنه يستعرض قيمة مختلف عيارات الذهب وكذلك سعر الجنيه الذهب في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني، وأيضا أسعار الذهب في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في إطار الإجابة على تساؤل بكم الجرام الذهب اليوم في اليمن 2019 وكانت الأسعار الأيام السابقة وفق التالي
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|12 يوليو
|11,398
|9,973
|8,548
|6,649
|5,699
|11 يوليو
|11,311
|9,898
|8,484
|6,598
|5,656
|10 يوليو
|11,402
|9,977
|8,551
|6,651
|5,701
|9 يوليو
|11,246
|9,841
|8,435
|6,560
|5,623
|8 يوليو
|11,217
|9,815
|8,413
|6,543
|5,608
|7 يوليو
|11,267
|9,858
|8,450
|6,572
|5,633
|6 يوليو
|11,267
|9,858
|8,450
|6,572
|5,633
|5 يوليو
|11,276
|9,867
|8,457
|6,578
|5,638
|4 يوليو
|11,398
|9,973
|8,548
|6,649
|5,699
|3 يوليو
|11,416
|9,990
|8,562
|6,660
|5,708
سعر الذهب في اليمن اليوم
لا تزال أسعار المعدن الأصفر في السوق اليمني اليوم تواصل حالة الثبات، وذلك لعمليات الشراء والبيع في مقابل الريال اليمني، أثناء تعاملات صباح اليوم في أسواق الذهب اليمنية.