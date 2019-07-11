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أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 13-7-2019 مقابل الدرهم والدولار

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 13-7-2019 مقابل الدرهم والدولار
سعر الذهب فى الإمارات اليوم

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في الإمارات اليوم بشكل مستمر، حيث لا تقتصر قيمة الذهب على أنه مصدر للتفاخر أو الزينة للنساء قديما وحديثا، لكنه أصبح مصدر أمان للجميع وبديل أمن للاستثمار فيه والحفاظ على قيمة الأشياء الحقيقية، دون التأثر بمستوى التضخم الذي قد يحدث على المستوى العالمي، وكذلك فى حالة حدوث اضطرابات ومشاكل سواء كانت اقتصادية أو سياسية، وسوف نستعرض معكم اليوم فى موقع نجوم مصرية سعر الذهب فى الأمارات السبع، وذلك لمختلف عيارات الذهب، مقدره قيمتها بالدرهم الإماراتي.

 

أسعار الذهب في الإمارات العربية اليوم

تقوم دولة الأمارات العربية المتحدة باستيراد جميع احتياجات سوق الذهب المحلي من الخارج بالدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها من العملات، سواء كانت فى صورة سباك أو مشغولات ذهبية نهائية الصنع، مما يؤدي إلى ارتباط مباشر بين سعر الذهب اليوم مع سعر العملة الأشهر دولياً الدولار الأمريكي، فكلما زاد سعر الدولار أدى بالتبعية إلى زيادة سعر الذهب في السوق، وفيما يلي جدول أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24167.27 درهم$45.54
سعر الذهب عيار 22153.33 درهم$41.75
اسعار الذهب عيار 21146.36 درهم$39.85
اسعار الذهب عيار 18125.45 درهم$34.16
سعر الذهب عيار 1497.57 درهم$26.57
سعر الذهب عيار 1283.63 درهم$22.77
اسعار أوقية الذهب5,202 درهم$1,416
اسعار جنيه الذهب1,171 درهم$318.79
اسعار كيلو الذهب167,266 درهم$45,540

 

سعر الذهب خلال الأيام الماضية في تعاملات الدولة

اليومعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
12 يوليو167.36153.42146.44125.5297.6383.68
11 يوليو166.37152.51145.58124.7897.0583.18
10 يوليو167.20153.27146.30125.4097.5383.60
9 يوليو165.23151.46144.58123.9296.3882.61
8 يوليو165.12151.36144.48123.8496.3282.56
7 يوليو165.27151.50144.61123.9596.4182.63
6 يوليو165.27151.50144.61123.9596.4182.63
5 يوليو165.38151.60144.71124.0496.4782.69
4 يوليو167.23153.29146.33125.4297.5583.61
3 يوليو167.62153.65146.67125.7297.7883.81

 

عوامل تحديد سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة

حيث نعتمد فى تحديدنا لأسعار الذهب في سوق التداول الإماراتي على التقارير الاقتصادية التي تصدرها أكبر البورصات العالمية الخاصة بهذه التجارة، والتي يتم من خلالها تداول وتجارة الذهب على المستوى العالمي، كما نقدم لكم أيضا متوسط أسعار الأيام السابقة لسعر الذهب في دولة الإمارات، وذلك لعمل مقارنة سريعة بين سعر الذهب اليوم ومتوسط أسعاره في الأيام السابقة داخل السوق في مقابل الدرهم وكذلك الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب فى الإمارات اليوم

 

سعر الذهب في الإمارات اليوم

شهد سعر الذهب في سوق الإمارات اليوم الاستقرار نسبي في السعر، وذلك لجميع العيارات الخاصة بالمعدن الأصفر، وسوف نستمر معكم في تقديم آخر سعر للذهب محدث بشكل دوري إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.