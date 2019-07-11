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أسعار الذهب في سوريا اليوم بالليرة السوري والدولار السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الذهب في سوريا اليوم بالليرة السوري والدولار السبت 13-7-2019
أسعار الذهب في سوريا اليوم

نستمر في متابعة أحدث أسعار الذهب في الدول العربية واليوم مع أسعار الذهب في سوريا مقابل العملة الوطنية الليرة السورية، وذلك لجميع عيارات الذهب الشهيرة (عيار 24 قيراط، عيار 22 قيراط، عيار 21 قيراط، عيار 18 قيراط، عيار 14 قيراط، عيار 12 قيراط)، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب وكيلو الذهب، وتتأثر أسعار الذهب في السوق السوري بعدة عوامل لعل من أبرزها الاضطرابات السياسية التي تمر بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك عامل آخر وهو ارتباط سعر الذهب بأسعار الدولار الأمريكي، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الذهب في أسواق التداول وكذلك أسعار الذهب المعلنة من قبل جمعية الصاغة الرسمية.

 

سعر الذهب في سوريا من جمعية الصاغة

هذا الجدول يحتوى على أسعار الذهب في سوريا بالليرة السورية وذلك لعمليات البيع والشراء، والتي قامت بالإعلان عنها الجمعية الحرفية لصياغة وصنع المجوهرات في دمشق وهي على النحو التال

الوحدة والعيارالأسعار بالليرة السورية
عيار 2425,943
عيار 2223,781
عيار 2122,700
عيار 1819,457
الاونصة806,823
الجنيه الذهب181,600
الكيلو25,942,857

 

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أسعار الذهب في سوريا اليوم

هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية، وفق الأسعار المعلنة في البورصات العالمية لتداول وتجارة الذهب، بدون إضافة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية، وكانت أسعار اليوم على النحو التالي

الوحدةليرة سوريةدولار امريكىيورو اوروبي
سعر الذهب عيار 2423,453$45.54€40.48
اسعار الذهب عيار 2221,499$41.75€37.11
سعر الذهب عيار 2120,522$39.85€35.42
سعر الذهب عيار 1817,590$34.16€30.36
اسعار الذهب عيار 1413,681$26.57€23.61
اسعار الذهب عيار 1211,727$22.77€20.24
سعر أوقية الذهب729,395$1,416€1,259
سعر الجنيه الذهب164,177$318.79€283.38
سعر كيلو الذهب23,453,223$45,540€40,482

 

أسباب تهريب الذهب السوري إلى الخارج

أكد غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة في دمشق خلال تصريحات صحفية له أن الذهب الذي يتم صياغته وتصنيعه في الورش السورية يتم تهريبه إلى خارج البلاد، وذلك عبر المنافذ على حدود الدولة السورية خصوصا بجوار دولتي لبنان وتركيا، وأشار رئيس جمعية الصاغة أن السبب الرئيسي للقيام بعمليات تهريب المعدن النفيس يرجع لمهارات العامل السوري في صياغة الذهب، وأوضح جزماتي أن وزارة الاقتصاد السورية قد وافقت على قيام التجار العرب والأجانب بعمليات استيراد رسمية للذهب السوري ولكن بشرط وحيد هو إدخال كمية مقابلة لها من المعدن الأصفر إلى سوريا، لكن تبقى الموافقة النهائية لتنفيذ هذا المقترح من قبل المصرف المركزي السوري وكذلك وزارة المالية.

 

أسعار الذهب في سورية اليوم

يشهد سوق المعدن الأصفر الآن في سوريا بعض من الارتفاع النسبي، حيث ارتفعت الأسعار لكن بشكل طفيف، فلم تحدث أي تغيرات كبيرة في مستوى السعر عن أسعار يوم أمس، وسوف نستمر معكم في متابعة أحدث وآخر أخبار سوق تجارة وتداول الذهب في سوريا.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.