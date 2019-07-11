أسعار الذهب في سوريا اليوم بالليرة السوري والدولار السبت 13-7-2019

نستمر في متابعة أحدث أسعار الذهب في الدول العربية واليوم مع أسعار الذهب في سوريا مقابل العملة الوطنية الليرة السورية، وذلك لجميع عيارات الذهب الشهيرة (عيار 24 قيراط، عيار 22 قيراط، عيار 21 قيراط، عيار 18 قيراط، عيار 14 قيراط، عيار 12 قيراط)، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب وكيلو الذهب، وتتأثر أسعار الذهب في السوق السوري بعدة عوامل لعل من أبرزها الاضطرابات السياسية التي تمر بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك عامل آخر وهو ارتباط سعر الذهب بأسعار الدولار الأمريكي، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع سعر الذهب في أسواق التداول وكذلك أسعار الذهب المعلنة من قبل جمعية الصاغة الرسمية.

سعر الذهب في سوريا من جمعية الصاغة

هذا الجدول يحتوى على أسعار الذهب في سوريا بالليرة السورية وذلك لعمليات البيع والشراء، والتي قامت بالإعلان عنها الجمعية الحرفية لصياغة وصنع المجوهرات في دمشق وهي على النحو التال

الوحدة والعيار الأسعار بالليرة السورية عيار 24 25,943 عيار 22 23,781 عيار 21 22,700 عيار 18 19,457 الاونصة 806,823 الجنيه الذهب 181,600 الكيلو 25,942,857

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أسعار الذهب في سوريا اليوم

هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية، وفق الأسعار المعلنة في البورصات العالمية لتداول وتجارة الذهب، بدون إضافة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية، وكانت أسعار اليوم على النحو التالي

الوحدة ليرة سورية دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 23,453 $45.54 €40.48 اسعار الذهب عيار 22 21,499 $41.75 €37.11 سعر الذهب عيار 21 20,522 $39.85 €35.42 سعر الذهب عيار 18 17,590 $34.16 €30.36 اسعار الذهب عيار 14 13,681 $26.57 €23.61 اسعار الذهب عيار 12 11,727 $22.77 €20.24 سعر أوقية الذهب 729,395 $1,416 €1,259 سعر الجنيه الذهب 164,177 $318.79 €283.38 سعر كيلو الذهب 23,453,223 $45,540 €40,482

أسباب تهريب الذهب السوري إلى الخارج

أكد غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة في دمشق خلال تصريحات صحفية له أن الذهب الذي يتم صياغته وتصنيعه في الورش السورية يتم تهريبه إلى خارج البلاد، وذلك عبر المنافذ على حدود الدولة السورية خصوصا بجوار دولتي لبنان وتركيا، وأشار رئيس جمعية الصاغة أن السبب الرئيسي للقيام بعمليات تهريب المعدن النفيس يرجع لمهارات العامل السوري في صياغة الذهب، وأوضح جزماتي أن وزارة الاقتصاد السورية قد وافقت على قيام التجار العرب والأجانب بعمليات استيراد رسمية للذهب السوري ولكن بشرط وحيد هو إدخال كمية مقابلة لها من المعدن الأصفر إلى سوريا، لكن تبقى الموافقة النهائية لتنفيذ هذا المقترح من قبل المصرف المركزي السوري وكذلك وزارة المالية.

أسعار الذهب في سورية اليوم

يشهد سوق المعدن الأصفر الآن في سوريا بعض من الارتفاع النسبي، حيث ارتفعت الأسعار لكن بشكل طفيف، فلم تحدث أي تغيرات كبيرة في مستوى السعر عن أسعار يوم أمس، وسوف نستمر معكم في متابعة أحدث وآخر أخبار سوق تجارة وتداول الذهب في سوريا.