أسعار الذهب في السودان اليوم السبت 13-7-2019 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي

نستعرض معكم الآن أسعار الذهب في السودان اليوم وذلك لجرام الذهب مقابل الجنيه السوداني، حيث تشتهر السودان منذ القدم باستخراج معدن الذهب، وتعد أغلب مدن شمال السودان منجم مفتوح للتنقيب عن المعدن الأصفر، وتسمح الحكومة في السودان للأهالي بالتنقيب التقليدي لاستخراج المعدن النفيس، حيث يوفر التنقيب التقليدي فرص عمل لنحو مليون سوداني بطريقة مباشرة ونحو خمسة ملايين فرصة عمل بطريقة غير مباشرة، ويساهم بنسبة تصل إلى 80% من الذهب المستخرج في الدولة كل عام، التي تصل إلى 93.4 طن ذهب سنويا، حيث ساهم التعدين الأهلي في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبعض المواطنين.

أسعار الذهب في السودان اليوم

نقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب في جمهورية السودان اليوم، وذلك بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدة جنيه سوداني دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 2,054 $45.54 €40.48 اسعار الذهب عيار 22 1,883 $41.75 €37.11 سعر الذهب عيار 21 1,798 $39.85 €35.42 سعر الذهب عيار 18 1,541 $34.16 €30.36 اسعار الذهب عيار 14 1,198 $26.57 €23.61 اسعار الذهب عيار 12 1,027 $22.77 €20.24 سعر أوقية الذهب 63,894 $1,416 €1,259 سعر الجنيه الذهب 14,382 $318.79 €283.38 سعر كيلو الذهب 2,054,456 $45,540 €40,482

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التنقيب عن الذهب ينتظر مستقبل واعد

أكدت العديد من الخبراء في مجال التنقيب عن المعدن النفيس أن أرض السودان تمتلك مستقبل مبشر وواعد في مجال استخراج الذهب، حيث ما يتم الآن من قبل الأهالي هو استخراج لمعدن الذهب السطحي بطريقة تقليدية، وعند استخدام التكنولوجيا الحديثة فسوف يتضاعف إنتاج الذهب السوداني أضعاف ما هو عليه الآن، جدير بالذكر أن التنقيب عن المعدن الأصفر قد زادت أهميته بعد قرار الجنوب بالانفصال مما أدى إلى فقد الدولة نحو ثلاثة أرباع إنتاجها النفطي، كما ساهم التنقيب عن الذهب وتصديره في دخول العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، حيث أعلنت وزارة المعادن خلال تقرير لها في شهر أغسطس لعام 2017 أنها قامت بتحصيل إيرادات تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار من كمية الذهب المستخرجة حتى تاريخ التقرير.

أكتشاف أكبر احتياطي من الذهب الخام في السودان

أعلنت الحكومة السودانية خلال عام 2016 أنه بالتعاون مع الشركة الروسية (سيبريا للتعدين) تم أكتشاف أكبر احتياطي للذهب الخام، وذلك في مناطق تقع في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل، وقدر حجم الاحتياطي لهذا الكشف بنحو 46 ألف طن من المعدن النفيس، وأعلن وزير المعادن حينها أن العقد ينص على حصول الدولة على نسبة تصل إلى 75% من كمية الذهب المنتج سنويا من هذا الكشف، والشركة الروسية تحصل على النسبة الباقية.

من جانبه أكد رئيس شركة سيبريا أن الشركة سوف تقوم بضخ استثمارات جديدة للعمل على تنمية هذا المنجم من الذهب، وأولها إنشاء مصنع خاص بتدوير الذهب وصقله، بتكلفة إنشائية تصل إلى 240 مليون يورو، ويستطيع هذا المصنع إنتاج كمية من الذهب الصافي تصل إلى 50 طن سنويا.

سعر الذهب في السودان اليوم

شهد سعر الذهب في دولة السودان اليوم بعض الارتفاع النسبي، وذلك مقابل الجنية السوداني لجميع عيارات الذهب المتداولة في السوق التجاري، وسوف نستمر في متابعة آخر تطورات أسعار الذهب في السودان بشكل دوري إن شاء الله.