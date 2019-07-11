أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار السبت 13-7-2019

نقدم لكم متابعة لحظية خاصة بأخبار بورصة أسعار الذهب في السعودية اليوم، وذلك لعيارات الذهب الآن المختلفة (عيار 24، عيار 22، عيار 21، عيار 18، عيار 14، عيار 12، سعر أوقية الذهب)، مقيمة ومسعرة بالعملة الوطنية الريال السعودي، حيث لا تقتصر استخدامات المعدن الأصفر على زينة النساء، ولكن تحول المعدن النفيس إلى تجارة وملاذ أمن لأصحاب رؤوس الأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

يشهد سوق تجارة الذهب والتداول بالبيع والشراء استقرار نسبي في السعر، حيث لا يوجد أي تغير مفاجئ خلال الأيام الماضية، وهذا الجدول يحتوى على أسعار الذهب في السوق المالي السعودي محدثة باستمرار، وذلك مقابل العملة الوطنية، وبالنسبة للمستهلك الفرد فأنه يتم إضافة قيمة المصنعية لسعر الذهب الواردة في هذا الجدول، حيث تتراوح قيمة مصنعية الذهب في السعودية بين 10 إلى 12 ريال للجرام الواحد، والأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر بدون مصنعية في السعودية اليوم على النحو التالي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.80 ريال $45.54 سعر الذهب عيار 22 156.57 ريال $41.75 اسعار الذهب عيار 21 149.45 ريال $39.85 اسعار الذهب عيار 18 128.10 ريال $34.16 سعر الذهب عيار 14 99.63 ريال $26.57 سعر الذهب عيار 12 85.40 ريال $22.77 اسعار أوقية الذهب 5,312 ريال $1,416 اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال $318.79 اسعار كيلو الذهب 170,801 ريال $45,540

سعر الذهب في المملكة خلال الأيام الماضية

هذا الجدول يحتوى على أسعار بيع الذهب في المملكة العربية السعودية خلال عدة أيام سابقة يمكن الرجوع لها لمعرفة مقدار التغير في سعر المعدن النفيس مقابل الريال السعودي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 يوليو 170.75 149.41 128.07 99.61 85.38 11 يوليو 169.76 148.54 127.32 99.03 84.88 10 يوليو 171.11 149.72 128.33 99.81 85.55 9 يوليو 168.49 147.43 126.37 98.28 84.24 8 يوليو 168.01 147.01 126.01 98.01 84.01 7 يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37 6 يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37 5 يوليو 168.93 147.81 126.70 98.54 84.46 4 يوليو 170.75 149.41 128.07 99.61 85.38 3 يوليو 171.08 149.69 128.31 99.79 85.54

تاريخ التنقيب عن الذهب في المملكة العربية السعودية

تمتلك شبه الجزيرة العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص تاريخ حافل في التنقيب والبحث عن المعدن النفيس الذهب منذ القدم، ويرجع ذلك التاريخ إلى فترة قبل نحو 900 سنة من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفي العصر الحديث بدأت المملكة في التنقيب عن خام الذهب أثناء عهد الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود في عام 1939، وكان أول منجم حينها هو منجم مهد الذهب، وتمتلك السعودية احتياطات كبيرة من المعدن الأصفر تصل إلى نحو 20 مليون طن من الذهب والمعادن النفيسة متواجدة في باطن الأرض لم تستخرج حتى الآن.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

تعرض سعر الذهب في السوق السعودي اليوم لبعض الاستقرار في الأسعار بشكل ملحوظ في جميع العيارات عن سعر أمس، وقد شهدت أسعار الذهب انخفاضات كبيرة في السعودية وعلى المستوى العالمي خلال الأسبوع الماضي، وسوف نستمر في متابعة وتقديم تحديث لسعر الذهب مقابل الريال السعودي لجميع العيارات بشكل يومي إن شاء الله.