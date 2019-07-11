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أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 13-7-2019 بالريال القطري والدولار الأمريكي

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 13-7-2019 بالريال القطري والدولار الأمريكي
أسعار الذهب في قطر اليوم

استمرارا في متابعة أحدث أسعار الذهب في السوق العربي، اليوم مع سعر الذهب في قطر اليوم، لجميع عيارات المستعملة في سوق الذهب مقابل العملة الوطنية الريال القطري، حيث تعتبر الشبكة الذهب أحد الأساسيات في الأفراح داخل دولة قطر والدول العربية بشكل عام، كذلك لا تقتصر أهمية سعر الذهب على المرأة فقط لكن تمتد لفئة التجار ورجال الأعمال، حيث تعتبر تجارة الذهب سواء كان جديد أو مستعمل أحد أنواع التجارة المربحة والتي تدر دخل مالي جيد، أما بالنسبة لرجال الأعمال فأن المعدن النفيس يعتبر ملاذ أمن للاستثمار في أوقات الاضطرابات التي يشهدها العالم من فترة إلى أخرى.

 

سعر الذهب في قطر اليوم

هذا الجدول يحتوى على الأسعار لسوق تداول الذهب مقابل الريال القطري، بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، حيث كانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدةريال قطريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24165.80 ريال$45.54
سعر الذهب عيار 22151.98 ريال$41.75
اسعار الذهب عيار 21145.08 ريال$39.85
اسعار الذهب عيار 18124.35 ريال$34.16
سعر الذهب عيار 1496.72 ريال$26.57
سعر الذهب عيار 1282.90 ريال$22.77
اسعار أوقية الذهب5,156 ريال$1,416
اسعار جنيه الذهب1,161 ريال$318.79
اسعار كيلو الذهب165,800 ريال$45,540

 

زيادة حركة تداول الذهب في مهرجان الربيع

انتعشت تجارة وتداول المشغولات الذهبية في سوق واقف وذلك بمناسبة مهرجان الربيع، حيث أكد أحد التجار خلال تصريحات صحفية أن نسبة زيادة مبيعات الذهب خلال المهرجان زادت بنسبة تصل إلى نحو 25% عن الفترات السابقة، حيث يتوافد السياح الأجانب من العديد من دول العالم إلى سوق الذهب، ويرغب الجميع في اقتناء المصنوعات التي تتميز صناعتها وتصميماتها بالأصالة والقدم، والتي تتواجد أعداد كبيرة منها في سوق واقف.

حيث بدأ مهرجان الربيع في سوق واقف يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر لعام 2017، على أن يقدم المهرجان العديد من العروض والفعاليات على خلال مدة أربعة أشهر كاملة، حيث أعلن مدير سوق واقف محمد السالم أن المهرجان ينتهي في يوم 25 أبريل لعام 2018، وكانت تبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت قطر وحتى المساء الساعة الحادية عشرة، وجذب المهرجان العديد من المواطنين والسياح على مدار الأربعة أشهر المحددة.

 

سعر الذهب في قطر اليوم

تعرضت أسعار الذهب في دولة قطر اليوم لبعض الاستقرار النسبي، وذلك بعد ما شهده سوق الذهب القطري خلال الأيام الماضية من انخفاض في سعر المعدن النفيس، وسوف نستمر في تقديم خدمة أسعار الذهب محدثة لجميع الزائرين من دولة قطر إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.