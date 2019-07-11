أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 13-7-2019 بالريال العماني والدولار الأمريكي

نستعرض معكم إن شاء الله من خلال هذا الموضوع أسعار الذهب في عمان اليوم، وذلك لجرام الذهب من العيارات المختلفة مقيم بالعملة الوطنية الريال العماني، حيث مازال سعر المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات اليومية للمواطن العماني، فتستخدم المشغولات الذهبية كزينة للنساء، خصوصا في المنطقة العربية فالشبكة المصنوعة من الذهب أحد أساسيات التقدم للخطبة والزواج، بينما تعتبر السبائك الذهبية وسيلة أدخار واستثمار لبعض المواطنين، وذلك لتفادي التقلبات في سوق التجارة وأسعار صرف العملات، فالذهب يحتفظ بقيمته مهما مرت عليه الأيام.

أسعار الذهب في عمان اليوم

نقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم بالريال العماني، وذلك في أسواق المال بدون إضافة قيمة المصنعية لجرام الذهب، والتي تقدر قيمتها وفق نوع القطعة الذهبية وعدد الجرامات فيها، وتختلف تلك القيمة من محل صاغة إلى آخر، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 17.53 ريال $45.54 سعر الذهب عيار 22 16.07 ريال $41.75 اسعار الذهب عيار 21 15.34 ريال $39.85 اسعار الذهب عيار 18 13.15 ريال $34.16 سعر الذهب عيار 14 10.23 ريال $26.57 سعر الذهب عيار 12 8.77 ريال $22.77 اسعار أوقية الذهب 545.30 ريال $1,416 اسعار جنيه الذهب 122.74 ريال $318.79 اسعار كيلو الذهب 17,534 ريال $45,540

التنقيب عن الذهب في عمان

تمتلك سلطنة عمان تاريخ حافل يعود إلى القدم في مجال التعدين، حيث تعود إلى نحو 5000 الآف عام قبل الميلاد، حين تم استخراج خام النحاس من أحد أودية شمال السلطنة (وادي الجزي)، كما تمتلك سلطنة عمان العديد من الخامات الكامنة في جبالها وبين صخورها المنتشرة على مدي مساحتها الواسعة، ومن تلك المعادن خام الذهب الذي يتم استخراجه حاليا كمنتج ثانوي، فعند استخراج النحاس كمنتج أساسي يتم استخراج بعض جرامات الذهب منه، فطن النحاس تشير الدراسات إلى احتوائه في المتوسط على نسبة ما بين 1 إلى 5 جرام من المعدن النفيس، ويحتاج قطاع التنقيب عن الذهب في السلطة للتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال التنقيب، والتي تسهم في تحول الذهب إلى مصدر إضافي من مصادر الدخل القومي للسلطنة.

الرد على أخبار الاكتشافات الجديدة لمناجم الذهب في سلطنة عمان

في هذا الإطار أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين العمانية المهندس هلال بن محمد البوسعيدي في تصريحات صحفية في منتصف عام 2017 عدم وجود أي أكتشافات خاصة بالذهب في السلطة ترقى إلى مستوى الاكتشافات ذات القيمة الاقتصادية والتجارية، والتي يصبح استخراجها مجديا من الناحية الاقتصادية، وأكد البوسعيدي أن هيئة التعدين لم ولن تقوم بإخفاء أي أكتشافات للذهب في المحافظات العمانية.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

يشهد سوق الذهب في عمان اليوم بعض من الاستقرار النسبي في أسعار جميع العيارات مقيمة بالريال العماني، بعد انخفاضات كبيرة شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وسوف نستمر في تقديم خدمة سعر الذهب في سلطنة عمان محدثة بشكل يومي.