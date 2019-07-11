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أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 13-7-2019 بالدينار الأردني والدولار الأمريكي

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 13-7-2019 بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
أسعار الذهب في الأردن اليوم

نستعرض معكم أسعار الذهب في الأردن اليوم للبيع والشراء، حيث يستعين به المواطنين في حفلات الزفاف، كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة من وسائل الاستثمار الأمن، حيث يحافظ الذهب على قيمته في مقابل العملات الوطنية في ظل بعض الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض الدول، وتحتل المملكة الأردنية الهاشمية المركز الثامن على مستوى دول العالم العربي من حيث احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، وذلك وفق تقرير تم نشره من قبل مجلس الذهب العالمي خلال شهر فبراير 2018، حيث تمتلك الأردن احتياطي يبلغ مقداره 43.5 طن من المعدن النفيس، بينما تحتل المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية باحتياطي 322.9 طن ذهب.

 

سعر جرام الذهب في الأردن بيع وشراء اليوم

نقدم لكم سعر الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مقيم بالدينار الأردني لعمليات بيع وشراء، لجميع عيارات الذهب المعروفة والمتداولة في السوق الأردني، مع ملاحظة أن السعر بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، حيث كان سعر جرام الذهب في الأردن على النحو التالي

الوحدةدينار اردنىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2432.29 دينار$45.54
سعر الذهب عيار 2229.60 دينار$41.75
اسعار الذهب عيار 2128.25 دينار$39.85
اسعار الذهب عيار 1824.22 دينار$34.16
سعر الذهب عيار 1418.84 دينار$26.57
سعر الذهب عيار 1216.14 دينار$22.77
اسعار أوقية الذهب1,004 دينار$1,416
اسعار جنيه الذهب226.03 دينار$318.79
اسعار كيلو الذهب32,289 دينار$45,540

 

أسعار الذهب في الأردن خلال الأيام السابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
12 يوليو32.2828.2524.2118.8316.14
11 يوليو32.0928.0824.0718.7216.05
10 يوليو32.3528.3024.2618.8716.17
9 يوليو31.8527.8723.8918.5815.92
8 يوليو31.7627.7923.8218.5315.88
7 يوليو31.9027.9223.9318.6115.95
6 يوليو31.9027.9223.9318.6115.95
5 يوليو31.9327.9423.9518.6315.97
4 يوليو32.2828.2424.2118.8316.14
3 يوليو32.3428.3024.2518.8616.17

 

التنقيب عن الذهب في الأردن والبحث عن السراب

يقوم العديد من المواطنين في الأردن بعمليات التنقيب غير الشرعية في العديد من المناطق بالأردن، وذلك بهدف البحث عن الكنوز والدفائن الذهبية من العصور القديمة، لإعادة بيعها مرة أخرى والعمل على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن، ولعل من أشهر تلك القصص التي تدفع العديد من المواطنين في الدخول إلى مجال البحث عن الكنوز الذهبية قصة يتم تداولها خاصة بقيام جنود الخلافة العثمانية بدفن المرتبات الذهبية الخاصة بهم في مناطق متعددة في بلاد الشام ومنها الأردن، وذلك أثناء قيام الثورة العربية الكبري خلال عام 1916، كما يبحث المواطنين عن الدفائن من كافة العصور التي مرت بمملكة الأردن، منهم من نجح في مبتغاه ومنهم من أفنى حياته وهو يبحث عن السراب.

سعر الذهب اليوم
أسعار الذهب في المملكة الأردنية

 

أسعار الذهب في الأردن اليوم

استقر سعر الذهب اليوم في الأردن بشكل نسبي وذلك لجميع عيارات المعدن الأصفر، ويشهد حاليا سوق بيع وشراء الذهب في الأردن حالة من الركود الناتجة عن أرتفاع الأسعار، وقد أكد السيد ربحي علان أمين نقابة أصحاب محلات الصاغة أن حركة شراء المواطنين للذهب خلال الفترة الحالية لا تذكر، وسوف نستمر معكم في تحديث سعر الذهب في الأردن بشكل يومي إن شاء الله.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.