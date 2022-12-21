أخبار إقتصادية

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

عبدالله إبراهيم

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 1 21/12/2022 - 8:09 ص

سعر الذهب اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية

هبوط في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 218.83 ريال سعودي، أي حوالي 58.35 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 200.59 ريال سعودي، أي حوالي 53.49 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 191.47 ريال سعودي، أي حوالي 51.06 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 164.12 ريال سعودي، أي حوالي 43.77 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 127.65 ريال سعودي، أي حوالي 34.04 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 6,806.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,815.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 6,810.00 ريال سعودي، أي حوالي 1,816.00 دولار أمريكي.

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عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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