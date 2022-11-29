جديد أسعار الذهب اليوم في السعودية والكويت والإمارات | الثلاثاء 29-11
تعيش أسعار الذهب في السعودية وعدد من الدول العربية حالة من الاستقرار رغم التغيرات العالمية. في هذا الموضوع سوف نتعرف على سعر الذهب في السعودية والإمارات والكويت اليوم الثلاثاء.
سعر الذهب في السعودية اليوم
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.35 ريال.
- ووصل سعر الجرام عيار 22 إلى: 193.74 ريال.
- واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند: 184.93 ريال.
- بينما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى: 158.51 ريال.
- وبلغ سجل سعر الجرام عيار 14 نحو: 123.29 ريال.
سعر الذهب في الإمارات اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو: 206 درهم.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى: 188.74 درهم.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو: 180.16 درهم.
وتم تداول جرام الذهب عيار 18 بسعر: 154.42 درهم.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو: 121.11 درهم.
أسعار الذهب في الكويت اليوم
– سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو: 17.26 دينار.
– وبلغ سعر الجرام عيار 22 نحو: 15.82 دينار.
– وسجل الجرام عيار 21 سعر: 15.10 دينار.
– وتم تداول جرام الذهب عيار 18 بسعر: 12.94 دينار.
– وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 14 والذي سجل نحو: 10 دينار.
قدمنا لكم قائمة سريعة شملت أسعار الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.