تراجع طفيف.. تعرف على سعر الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم | 1ديسمبر 2022

تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب في السعودية وبعض الدول العربية اليوم، ولكن تظل حالة الاستقرار مسيطرة على متوسط سعر جرام الذهب. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الخميس.

سعر الذهب في السعودية اليوم

– سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو: 211.11 ريال.

– وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 إلى: 193.52 ريال.

– وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 184.72 ريال.

– بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 158.33 ريال.

– أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو: 123.15 ريال.

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم نحو: 206.61 درهم.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 إلى: 189.39 درهم.

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 180.78 درهم.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى: 154.96 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو: 120.52 درهم.

سعر الذهب في الكويت اليوم

– ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل طفيف ليسجل نحو: 17.37 دينار.

– وسجل سعر الجرام عيار 22 نحو: 15.93 دينار.

– ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى: 15.20 دينار.

– بينما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو: 13.03 دينار.

– وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 14 والذي سجل نحو: 10.14 دينار.

قدمنا لكم قائمة سريعة شملت أسعار الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.