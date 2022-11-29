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آخر مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

محمد مختار

لأول مرة منذ أيام نسمع كلمة هبوط في أسعار الذهب في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.

آخر مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022 1 29/11/2022 - 6:40 ص

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه

  • سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو: 1740 جنيها.

  • سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام عيار 21  نحو: 1480جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 1269 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو: 11840 جنيه دون حساب سعر الضريبة أو الدمغة.

في حين سجلت أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء سعر: 1751 دولار أمريكي.

كانت هذه آخر مستجدات سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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