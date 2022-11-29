آخر مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-11-2022

لأول مرة منذ أيام نسمع كلمة هبوط في أسعار الذهب في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو: 1740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 1480جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 1269 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو: 11840 جنيه دون حساب سعر الضريبة أو الدمغة.

في حين سجلت أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء سعر: 1751 دولار أمريكي.

كانت هذه آخر مستجدات سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.