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آخر أخبار سعر الذهب في مصر مساء الجمعة 17 فبراير XAU/EGP

محمد مختار

خالف سعر الذهب في مصر كل التوقعات في ختام تعاملات اليوم الجمعة، حيث توقع الجميع أن يواصل تراجعه، لكنه حافظ على استقراره طوال اليوم، ثم ارتفع في نهاية التعاملات. في هذا الموضوع سوف نتعرف على آخر أخبار سعر الذهب في محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر XAU/EGP

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سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر الجرام عيار 24 في ختام تعاملات الجمعة وسجل نحو: 1932 جنيها بزيادة 6 جنيهات عن أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

صعد سعر الجرام عيار 21 في نهاية تعاملات الجمعة وسجل نحو: 1690 جنيها، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات عن سعر الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الجمعة وسجل نحو: 1449 جنيها مسجلا ارتفاع بقيمة 5 جنيهات عن تعاملات الصباح.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر

ارتفع سعر جنيه الذهب عيار 21 ووزن 8 جرام، في تعاملات مساء الجمعة وسجل نحو: 13 ألف و 520 جنيها مسجلا ارتفاع بقيمة 40 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا، في مساء الجمعة نحو: 1828 دولار أمريكي.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب اليوم في مصر مساء الجمعة 17 فبراير 2023.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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