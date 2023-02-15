أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في مصر مساء الأربعاء 15 فبراير XAU/EGP

محمد مختار

تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وانخفض الجرام عيار 21 بقيمة 8 جنيهات عن أمس، في هذا الموضوع سوف نتعرف على آخر مستجدات بورصة الذهب في مصر.

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أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر الجرام عيار 24 في تعاملات اليوم المسائية وسجل نحو: 1939 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر الجرام عيار 21 في تعاملات مساء الأربعاء وسجل نحو: 1697 جنيها، مسجلا انخفاض بقيمة 8 جنيهات عن أمس.

سعر الجرام عيار 18

تراجع جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات وسجل نحو: 1454 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو: 1134 جنيها في تعاملات مساء الأربعاء مسجلا تراجع بقيمة 6 جنيهات.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر

تراجع سعر جنيه الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم الأربعاء وسجل نحو: 13 ألف و 576 جنيها.

وانخفض سعر أونصة الذهب عالميا، حيث سجلت نحو: 1832 دولار أمريكي.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 15 فبراير 2023.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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