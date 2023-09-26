أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

مصوغات ذهبية متنوعة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء XAU/SAR

وجاءت أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء لتشير إلى البيانات التالية وفق آخر التحديثات:

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2023/09/26م الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 230.76 61.54 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 211.53 56.41 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 201.92 53.84 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 173.07 46.15 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 134.61 35.90 سعر أونصة الذهب بيع 7,177.50 1,914.00 سعر أونصة الذهب شراء 7,181.25 1,915.00

أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم بالسعودية

وسجَّلت آخر تحديثات أسعار تبديل العملات الأجنبية في المملكة اليوم الثلاثاء البيانات التالية: