أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

محمد خير الحوراني

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

- صورة 2 - أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

مصوغات ذهبية متنوعة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

قد يهمك:

“الضمان الاجتماعي والتمكين” تُحذِّر جميع المستفيدين: هذا الخطأ يُسبب الاستبعاد من دراسة الأهلية

فيديو.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في أم القرى، والأرصاد تحذِّر من الأمطار في 9 مناطق حتى الثلاثاء القادم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء XAU/SAR

وجاءت أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء لتشير إلى البيانات التالية وفق آخر التحديثات:

أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2023/09/26م
الوحدة
السعر بالريال السعودي
السعر بالدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
230.76
61.54
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
211.53
56.41
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
201.92
53.84
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
173.07
46.15
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
134.61
35.90
سعر أونصة الذهب بيع
7,177.50
1,914.00
سعر أونصة الذهب شراء
7,181.25
1,915.00
- صورة 1 - أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
مصوغات ذهبية متنوعة – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم بالسعودية

وسجَّلت آخر تحديثات أسعار تبديل العملات الأجنبية في المملكة اليوم الثلاثاء البيانات التالية:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫25177 3٫96977 اليورو
0٫26659 3٫75110 الدولار
0٫41581 2٫40696 الدولار الاسترالي
0٫97065 1٫03024 الريال القطري
8٫25092 0٫12129 الجنية المصري
0٫97918 1٫02127 درهم اماراتي
66٫74712 0٫01498 ريال يمني
2٫73100 0٫36617 درهم مغربي
7٫25505 0٫13784 الليرة التركية
0٫18912 5٫28779 دينار أردني
0٫08238 12٫13841 دينار كويتي
103٫42294 0٫00972 الدرام الأرمني
0٫48287 2٫07235 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫31193 0٫01072 بيزو أرجنتيني
0٫47986 2٫08401 فلورن أروبي
0٫45320 2٫20653 مانات أذربيجاني
0٫49262 2٫03000 مارك بوسني
0٫54098 1٫84950 دولار بربادوسي
29٫54036 0٫03386 تاكا بنغلاديشي
0٫49256 2٫03021 ليف بلغاري
0٫10051 9٫95018 دينار بحريني
Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات