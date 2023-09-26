أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار الذهب في المملكة تُسجِّل انخفاضاً جديداً XAU/SAR، وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل
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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء XAU/SAR
وجاءت أسعار الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء لتشير إلى البيانات التالية وفق آخر التحديثات:
|
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2023/09/26م
|
الوحدة
|
السعر بالريال السعودي
|
السعر بالدولار الأمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
230.76
|
61.54
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
211.53
|
56.41
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
201.92
|
53.84
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
173.07
|
46.15
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
134.61
|
35.90
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
7,177.50
|
1,914.00
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
7,181.25
|
1,915.00
أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم بالسعودية
وسجَّلت آخر تحديثات أسعار تبديل العملات الأجنبية في المملكة اليوم الثلاثاء البيانات التالية:
|العملة مقابل الريال الواحد
|العملة الواحدة كم تساوي ريال
|العملات
|0٫25177
|3٫96977
|اليورو
|0٫26659
|3٫75110
|الدولار
|0٫41581
|2٫40696
|الدولار الاسترالي
|0٫97065
|1٫03024
|الريال القطري
|8٫25092
|0٫12129
|الجنية المصري
|0٫97918
|1٫02127
|درهم اماراتي
|66٫74712
|0٫01498
|ريال يمني
|2٫73100
|0٫36617
|درهم مغربي
|7٫25505
|0٫13784
|الليرة التركية
|0٫18912
|5٫28779
|دينار أردني
|0٫08238
|12٫13841
|دينار كويتي
|103٫42294
|0٫00972
|الدرام الأرمني
|0٫48287
|2٫07235
|غويلدر الأنتيل الهولندية
|93٫31193
|0٫01072
|بيزو أرجنتيني
|0٫47986
|2٫08401
|فلورن أروبي
|0٫45320
|2٫20653
|مانات أذربيجاني
|0٫49262
|2٫03000
|مارك بوسني
|0٫54098
|1٫84950
|دولار بربادوسي
|29٫54036
|0٫03386
|تاكا بنغلاديشي
|0٫49256
|2٫03021
|ليف بلغاري
|0٫10051
|9٫95018
|دينار بحريني