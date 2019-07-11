سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء المصري السبت 13-7-2019

نقدم لكم أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك العاملة في سوق التداول المصرفي وأيضا سعر اليورو في السوق السوداء المصري للبيع والشراء للعملات، حيث تعتبر العملة الأوروبية الموحدة واحدة من أكثر العملات الأجنبية طلباً وتأثيرا على المستوى الدولي بعد الدولار الأمريكي، نظرا لما يتمتع به اليورو من ثقل اقتصادي كبير مكون من نحو 26 دولة تتعامل به، ويدخل اليورو في سلة العملات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري المكون للاحتياطي النقدي للبلاد، ويشهد حاليا سعر صرف اليورو خلال الفترة الأخيرة بعد الاضطرابات السعرية بصفة شبه يومية، فيرتفع عدة قروش مقابل الجنيه المصري وفي اليوم التالي له ينخفض مرة أخرى عكس الدولار المستقر خلال الفترة الأخيرة في مصر.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري البنوك المصرية
نقدم لكم من خلال الجدول التالي أسعار صرف اليورو الأوروبي في مجموعة من أشهر البنوك وأكثرها انتشاراً في السوق المصرفي المصري، ومنها البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة، كذلك سعر اليورو في بعض البنوك الخاصة مثل أبوظبي الإسلامي والإسكندرية والتجاري الدولي، حيث بلغ سعر اليورو الآن في تلك البنوك على النحو التالي
|البنوك المصرية
|سعر اليورو الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر اليورو في البنك المركزي المصري
|18.6804
|18.7999
|سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
|18.6429
|18.8121
|سعر اليورو في بنك مصر
|18.6429
|18.8038
|سعر اليورو في بنك الإسكندرية
|18.60041
|18.78120
|أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي CIB
|18.6204
|18.7812
|أسعار اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي
|18.6654
|18.8150
|أسعار اليورو في بنك عودة
|18.6429
|18.8038
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