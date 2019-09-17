طريقة الحصول على فيزا إيزي باي من البريد المصري مع شرح استخدام تطبيق “Easy Pay”

فيزا ايزي باي البريد المصري أصبحت الأفضل بين كروت المشتريات والمدفوعات الإلكترونية، وأصبحت وسيلة لدفع وسحب الأموال، فهناك الكثير ممن يعملون في مجال التسوق عبر الإنترنت يسعون لامتلاك كارت للتعامل في الماليات عبر الإنترنت، كما أن فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري تشترك في نفس مميزات فيزا البريد المصري تقريباً، واكثر البائعن عبر الإنترنت ممن يتعاملون في إرسال واستقبال الأموال عبر الإنترنت عن طريق البنوك الإلكترونية بحاجه ماسة إلى فيزا لاستقبال وسحب الأموال، مثل باي بال وغيره.







الحصول على فيزا ايزي باي البريد المصري

يمكنك الحصول على فيزا البريد المصري بكل سهولة وذلك بالتوجه إلى احد المقرات الرئيسية للبريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وطلب الحصل على كارت “Easy Pay” من موظف البريد المصري المختص، وسوف يطلب منك موظف البريد صورة من بطاقة الرقم القومي والاطلاع على الأصل، وفي خلال دقائق سيتم تسليمك فيزا ايزي باي البرد المصري بعد دفع مصروفات الفيزا 10 جنيه تقريباَ، وبعدها الذهاب إلى الموظف المختص لتنشيط البطاقة، ومن ثم الاتصال على رقم خدمة عملاء البريد المصري “19789” وسوف تقوم خدمة العملاء بتنشيط فيزا البرد المصري.







وسيتم تسليمك ظرف مغلق به رقم السري فيزا البريد المصري وبعد مرور ساعات قليلة تسطيع شحن فيزا البريد المصري واستعمالها للشراء أون لاين، وكذلك يمكنكم الحصول على كارت ميزة الجديد والذي يقدم نفس الخدمات تقريباً.

تطبيق ايزي باي فيزا البريد المصري

تم إصدار تطبيق ايزي باي لتسهيل عمليات استلام وإرسال الأموال من البنوك الإلكترونية المختلفة، والاشتراك في تطبيق ايزي باي يرجى الذهاب إلى احد مكاتب البريد المختلفة ومن ثم اعطائه رقم الموبايل الخاص بك وفيزا البريد المصري ليقوم بالاشتراك لك في التطبيق، وبعد فترة ستصلك رسالة تفعيل عل الهاتف الخاص بك، مع لينك تحميل تطبيق ايزي باي فيزا البريد المصري وبعدها يمكنك التعامل مع تطبيق ايزي باي بكل سهولة.

شرح تطبيق ايزي باي فيزا البريد المصري







بعد استلام رسالة تفعيل تطبيق ايزي بايل يتم فتح التطبيق وإدخال البيانات التالية (رقم الموبايل – كود التفعيل) كما توضح الصورة.

ثم تأتي الخطوة التالية في إنشاء الباسورد المكون من 6 أرقام ويتم اختيارهم وتأكيد الباسورد الذي تتمكن من خلاه من فتح تطبيق ايزي باي.

وبالتالي يمكن اتخاذ الإجراءات المختلفة على الحساب من الدفع والاستلام ومعرفة بيان المعاملات.